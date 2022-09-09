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Dar gelirlileri rahatlatacak yeni tedbirler yolda

09.09.2022 - 09:17
Dar gelirlileri rahatlatacak yeni tedbirler yolda | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, çeşitli temaslar ve ziyaretlerde bulunmak üzere Isparta’ya gitti. Esnafı ziyaret eden, bir dizi ziyarette bulunan Bakan Nebati, AK Parti İl Başkanlığı binasında partililerle bir araya geldi.

Dünyanın çok kötü bir dönemden geçtiğini belirten Bakan Nebati, “Bir yandan enerji diğer yandan gıda krizleri yaşayan ülkeler var. Bizim enerji sıkıntımız yok. Depolarımız gaz dolu. Bu yıl ülkemizde tarım ürünlerimiz oldukça bereketliydi ve bunları hemen TMO vasıtasıyla yüksek fiyat vererek satın alıp silolarımızı neredeyse doldurduk. Avrupa ülkelerinde arz karşılanamıyor. Bizim tek sıkıntımız fiyatların yüksek olması. Onu da devlet olarak elimizden geldiğince asgari seviyede tutmaya çalışıyoruz” dedi.

251 MİLYAR LİRA VERGİDEN VAZGEÇTİK

Geçen yıl 150 milyar lira, bu yıl ise 251 milyar lira vergiden vazgeçtiklerini aktaran Bakan Nebati, özetle şöyle devam etti:  “Dar gelirli vatandaşlarımızı, memurları, işçileri rahatlatacak önlemleri aldık. Yeni tedbirlerimiz de yolda. Adımlar atıyoruz atmaya devam edeceğiz, talepleri dinliyoruz, talepleri karşılamaya devam edeceğiz. Rahat olun ve aralık ayından itibaren enflasyonu aşağı inmiş şekilde götüreceğiz.”


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