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Petrolde ‘100 dolar’ seyri devam edecek

09.09.2022 - 09:11 | Son Güncelleme :
Petrolde ‘100 dolar’ seyri devam edecek | Ekonomi Haberleri

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) ‘Eylül 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu’nu yayınladı.

Raporda olası petrol arzı aksaklıkları, beklenenden daha yavaş üretim artışı kaynaklı arz yönlü riskler ve ekonomik büyümeye ilişkin endişelere işaret ederek, bu yıla ilişkin Brent türü ham petrol fiyatı tahminleri aşağı yönlü revize edildi. Raporda, bu yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 104.21 dolar olacağı tahmin edildi.

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Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; bu rakam ağustos ayı raporunda 104.78 dolardı. Raporda, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatının da bu yıl için 98.07 dolar olacağı öngörüldü. WTI’nın varil fiyatı ağustosta 98.71 dolar olarak tahmin edilmişti. Gelecek yıl ise Brent türü ham petrolün varil fiyatının 96.91 dolar, WTI türü ham petrolün varil fiyatının ise 90.91 dolar olması bekleniyor. Raporda ayrıca, ham petrol varil fiyatlarının gelecek yılın sonuna kadar 90-100 dolar aralığında kalacağı ancak petrol piyasasındaki aşırı belirsizliğin fiyatlarda dalgalanmalara sebep olabileceği kaydedildi.


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