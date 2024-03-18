Çin'de kritik veriler açıklandı | Ekonomi Haberleri

Pazartesi günü resmi rakamlara göre, Çin ekonomisinin 2024 yılının ilk iki ayındaki performansı karışık bir seyir izledi. Hane halkı tüketimi yavaşlarken sanayi üretimi ise arttı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS), Ocak ve Şubat aylarında hane halkı tüketiminin ana göstergesi olan perakende satışların yıllık bazda yüzde 5,5 arttığını açıkladı. AFP'de yer alan habere göre Bloomberg'in anketinde satışların yüzde 5,6 artması bekleniyordu. Aralık ayında da artış yüzde 7,4 olarak gerçekleşti. Çin, yılın başındaki "Ay Yeni Yılı" tatili nedeniyle genellikle yılın ilk iki ayına ait birleşik verileri yayınlıyor.

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Ayrıca NBS verilerine göre, sanayi üretimi Ocak ve Şubat aylarında yıllık bazda yüzde 7,0 arttı. Yılın ilk iki ayındaki bu artış, Aralık ayındaki yüzde 6,8 oranını ve Bloomberg'in tahmin ettiği yüzde 5,2'yi geride bıraktı.

Pekin'in son zamanlarda faaliyetleri canlandırmaya çalıştığı gayrimenkul, altyapı, ekipman ve makine sektörlerine yapılan harcamalar için önemli bir gösterge olan sabit varlık yatırımı bu dönemde yıllık bazda yüzde 4,2 arttı. Ancak NBS, özellikle gayrimenkul geliştirme alanındaki yatırımların yıllık bazda yüzde dokuz düştüğünü belirtti.



EMLAK KRİZİ

Pekin'in 2022 sonlarında sıkı Kovid kontrol önlemlerini kaldırmasının ardından ekonomik geri dönüş, beklenenden daha az güçlü oldu. Dünyanın ikinci büyük ekonomisi şu anda emlak sektöründeki türbülans, yüksek genç işsizliği ve zayıflayan tüketimle boğuşuyor.

Uzun süredir Çin ekonomisi için hayati önem taşıyan bir büyüme motoru olan emlak sektörü büyük bir kriz yaşıyor. Birkaç büyük emlak firması iflasın eşiğinde ve düşen fiyatlar gayrimenkul yatırımlarını caydırıyor.

Ülkedeki kentsel işsizlik oranı Aralık ayındaki yüzde 5,2'den Ocak ve Şubat aylarında hafif bir artışla yüzde 5,3'e yükseldi.

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