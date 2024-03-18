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Güçlü dolar altında düşüş yarattı

18.03.2024 - 08:50 | Son Güncelleme :
Güçlü dolar altında düşüş yarattı | Altın Haberleri

Doların küresel piyasalarda güçlü duruş sergilemesi altın fiyatlarında bir miktar gerileme yaşattı.

Altın fiyatları hafif düşüşe geçti. Doların güçlü duruşu altın üzerinde negatif etki yarattı. Fed'in bu haftaki toplantısında faizin sabit kalması beklentisi güçlendi.

Ons altın güne 2155 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2146 dolar, en yüksek de 2157 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2146 dolardan işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda komisyonsuz gram altın güne 2228 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2223 lira, en yüksek de 2241 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 2229 liradan alıcı buluyor.

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Kapalıçarşı'da gram altın 2411 liradan alınırken 2450 liradan satılıyor.


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