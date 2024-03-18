Türkiye Sigorta üretimini yüzde 160 artırdı | Ekonomi Haberleri

Türkiye Sigorta, yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre prim üretimini yüzde 160 artırarak 19.3 milyar TL’ye çıkardı.

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, yılın ilk iki ayında dengeli finansal büyümeye devam ettiklerini belirterek, şunları söyledi: “Ocak ve Şubat aylarında yangın ve doğal afetler branşında, yüzde 176’lık pozitif bir değişim ile toplamda 4.2 milyar TL prim üretimine eriştik. Kasko branşında ise yüzde 216’lık artış ile 1.7 milyar TL’lik prim üretimi sağlarken, sağlık branşında yüzde 261’lik yüksek bir büyüme ile 2.3 milyar TL prim üretimi gerçekleştirdik. Ağırlıklı olarak tarım sigortalarını içeren genel zararlar branşında da yüzde 126 artışla 5.9 milyar TL’lik üretime ulaştık ve ülke tarımına destek sunmaya devam ettik. Türkiye Sigortan kuruluşundan itibaren 3 yıldır temettü dağıtan şirketlerden biri oldu. Yatırımcının yanında olmaya devam edeceğiz.”

Haberin Devamı

Etiketler