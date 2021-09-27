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Chicago Fed Başkanından 'varlık alım azaltımı' mesajı

27.09.2021 - 17:17 | Son Güncelleme :
Chicago Fed Başkanından 'varlık alım azaltımı' mesajı | Ekonomi Haberleri

Chicago Fed Başkanı Evans, "ABD ekonomisi varlık alım hızını azaltmak için belirlenen hedeflere yaklaştı" şeklinde değerlendirdi.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans, ABD ekonomisinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tahvil alım programının hızını azaltmaya başlamak için belirlediği hedeflere yaklaştığını ve eğer istihdam hız kazanmaya devam ederse bu kriterle ulaşacağını açıkladı.

Evans, bu açıklamalarıyla merkez bankasının salgın dönemi kriz politikasını sonlandırmaya başlamasını destekleyen en son Fed yetkilisi oldu.

Evans, Virginia'da her yıl düzenlenen ekonomiye ilişkin konferansta, "Ekonominin Aralık'ta belirlenen önemli derecede ilerleme hedefine yaklaştığını düşünüyorum. Eğer istihdam piyasasındaki toparlanma devam ederse, belirlenen hedeflere yakında ulaşabilir ve varlık alımlarını azaltmaya başlayabiliriz" dedi.

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Evans daha önce yaptığı açıklamada bu yıl içerisinde uzun dönemli faiz oranlarını düşük tutmayı hedefleyen Fed'in aylık 120 milyar dolar olan varlık alım programında azaltmaya gitmesini beklediğini açıklamıştı.

Fed Başkanı Jerome Powell geçen hafta para politikası toplantısı sonrasında yaptığı basın açıklamasında ABD'nin Eylül'deki istihdam büyümesi "makul oranda güçlü olduğu sürece" bir sonraki para politikası toplantısından sonra varlık alımlarının azaltılmaya başlanabileceğini belirtmişti.

Evans, diğer bazı yetkililerden farklı olarak varlık alım hızı azaltılsa bile beklentilerden yüksek olan enflasyonun faiz oranlarında hemen artışa gidilmesi demek olmadığı görüşünü koruyor.


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