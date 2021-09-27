Revo Capital ikinci fon kurulumunu talep fazlasıyla tamamladı | Piyasa Haberleri

Revo Capital, ikinci fon kurulumunu 90 milyon Euro ile tamamlayarak Türkiye'deki girişim sermayesi fonları arasında ilk sırada yerini aldı.

İlk fonda yarattığı finansal getiri ile aynı dönemde tüm dünyada kurulmuş girişim sermayesi fonları arasında ilk yüzde 10’da yer alan Revo Capital, son 3 ayda 3 çıkış, 3 yatırım gerçekleştirerek ve 1 fon kapattı. İkinci fon rakamı ile Türkiye'deki girişim sermayesi fonları arasında ilk sırada yer alan Revo Capital Türkiye, Doğu Avrupa ve Baltıklar'daki teknoloji şirketlerine yatırım yapmaya devam edecek.

Revo Capital’in ikinci fon yatırımcıları arasında Avrupa Yatırım Fonu (EIF), Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Alman Yatırım Kuruluşu (DEG), Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası gibi önemli kalkınma kuruluşlarına ek olarak kurumsal şirketler, aile ofisleri ve girişimciler de yer aldı. Revo Capital’ın ilk fon’unda exit ettiği portföy şirketi Foriba’nın kurucu ortaklarından olan Koray Bahar ve Ahmet Bilgen’in ikinci fona yatırımcı olarak katılmaları, ekosistemin gelişmesi açısından çok değerli bir gelişme olarak dikkatleri çekti.

CENK BAYRAKDAR; "KENDİNİ KANITLAMIŞ YATIRIM STRATEJİMİZİ İKİNCİ FONUMUZ İLE DEVAM ETTİRECEĞİZ.”

Ulaşılan bu başarıyı değerlendiren Revo Capital Kurucu Ortağı Cenk Bayrakdar konuyla ilgili olarak şunları söyledi; “Uzun zamandır yatırımcılarımız arasında yer alan IFC ve EBRD'den aldığımız ikinci yatırım ve ikinci fonumuzu destekleyen uzun vadeli yatırımcılar EIF ve DEG'in desteğinden gururluyuz. Türkiye, Doğu Avrupa ve Baltık'tan hızlı büyüyen yazılım ve teknoloji özellikli girişimlere sermaye ve operasyonel/büyüme desteği sağlamanın, endüstri ve küresel liderlik yolunda önemli olduğuna inancımız devam ediyor. İlk kurumsal yatırımcısı olduğumuz Getir'in Türk girişim ekosistemi için önemli bir rol model oluşturduğunu ve benzer başarı hikayeleri yaratılacağına eminim. Revo Capital olarak belirli dikeylere yatırım yapıyoruz ve gelişmeler bize bu alanların doğruluğunu kanıtlıyor. Girişimcilerle omuz omuza çalışıyoruz, bu yaklaşımımızı ve kanıtlanmış yatırım stratejimizi ikinci fon ile de devam ettireceğiz.”

BU ON YILDA TÜRKİYE'DEN 10’DAN FAZLA UNİCORN ÇIKMASI BEKLENİYOR

İkinci fon, şimdiden 6 tanesi kârlı bir şekilde satılmış olan girişime yatırım yapmış ilk fonun başarısını takip ediyor. Getir, Foriba, Paraşüt gibi Türkiye dijital ekosisteminin yıldızlarına yatırım yapıp çıkış yapmış olan fon, yeni yatırımlarına devam ederek Türk girişimlerine kaynak sağlamayı sürdürüyor. Bu gelişmeleri değerlendiren Bayrakdar, “Türkiye'deki teknoloji ekosistemi olağanüstü bir hızla büyürken küresel yatırımcıların radarına yeniden girdi. 2021'in ilk yarısında Türkiye’deki start-uplara yapılan girişim sermayesi yatırımı tutarı geçen yılın aynı döneminin 8 katına çıkarak yaklaşık 1,5 milyar dolar oldu. Türkiye'deki girişimlere yatırılan sermaye, Avrupa genelinde yatırılan toplam değerin yüzde 2'sini aşarak Türkiye’nin uluslararası bir girişim ekosistemi olarak yerini sağlamlaştırdı. Bu on yılda Türkiye'den 10’dan fazla unicorn ve birkaç decacorn çıkmasını bekliyoruz." dedi.

İkinci fonun başarısıyla Türkiye, Orta Orta ve Doğu Avrupa bölgelerindeki lider yatırımcı olarak itibarını güçlendiren Revo Capital, yeni girişimlerin potansiyeline ulaşmasına “yakın çalışma” prensibi ile yardım ederek bu girişimlerin sonraki aşamalarda uluslararası girişim sermayesi fonlarından yatırım almasının da önünü açıyor. Cenk Bayrakdar “Küresel pazarları hedeflemek isteyen hırslı yerel girişimlerin yükselmekte olduğu bu dönemde katalizör görevi görecek mükemmel bir konumda yer alıyoruz. İşbirlikçi yaklaşımımız ve uluslararası ağımız sayesinde, girişimleri yurtdışına götürmeye ve dünyanın önde gelen yatırımcıları ile tanıştırmaya devam ediyoruz.” diye ekliyor.

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