Powell: Fiyatlardaki yükseliş beklenenden kalıcı olabilir | Ekonomi Haberleri

Fed Başkanı Powell, "Fiyatlardaki yükseliş ve istihdam zorlukları beklenenden daha kalıcı olabilir" şeklinde değerlendirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisi yeniden açılırken, yükselen fiyatların ve istihdam zorluklarının "beklenenden daha kalıcı olabileceğini" ve Fed'in gerekirse kontrolsüz enflasyona karşı adım atabileceğini açıkladı.

Powell, bugün ABD Senatosunun Bankacılık Komitesi önünde yapacağı konuşmanın metninde "Kapatma gibi ekonomiyi yeniden açma süreci de benzersiz. Ekonominin açılma süreci devam ederken, dar boğazlar, istihdam zorlukları ve diğer kısıtlamalar beklenenden daha büyük ve kalıcı olabilir, enflasyon için yukarı yönlü riskler oluşturabilir" dedi.

Powell ayrıca "Sürekli yüksek enflasyon ciddi bir endişe haline gelirse, kesinlikle yanıt verir ve enflasyonun hedefimizle tutarlı seviyelerde olmasını sağlamak için araçlarımızı kullanırız" dedi.

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