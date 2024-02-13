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Cari açık 2023'te geriledi

13.02.2024 - 10:18 | Son Güncelleme :
Cari açık 2023'te geriledi | Ekonomi Haberleri

2023 yılında cari açık 45,1 milyar dolar oldu. Cari açık 2022'de açıklanan 48,8 milyar dolarlık rakama göre geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, cari işlemler verilerini açıkladı. Cari işlemler hesabı Aralık ayında 2 milyar 91 milyon dolar, 2023 yılının tamamında ise 45,15 milyar dolar açık verdi. Cari açık 2022 yılında 48,8 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Net hata ve noksan 2023 yılının Ocak-Kasım dönemi için 434 milyon ABD doları güncellendi.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 4.162 milyon ABD doları fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4.586 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

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Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 2.574 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 1.696 milyon ABD doları oldu. Birincil gelir dengesi kalemi 233 milyon ABD doları net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 154 milyon ABD doları net giriş kaydedildi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 317 milyon ABD doları olarak kaydedilmiştir.

Portföy yatırımları 1.690 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 1.187 milyon ABD doları ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1.154 milyon ABD doları net alış yaptığı görülmektedir.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar 129 milyon ABD doları, Genel Hükümet 1.285 milyon ABD doları net geri ödeme, diğer sektörler ise 401 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleştirmiştir.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 199 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.

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Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 1.633 milyon ABD doları ve Türk lirası cinsinden 44 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 1.677 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, diğer sektörler ve Genel Hükümet sırasıyla 686 milyon ABD doları ve 369 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmişken, bankalar 401 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir.

Resmi rezervlerde bu ay 1.978 milyon ABD doları net artış olmuştur."


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