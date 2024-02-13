Borsa güne rekorla başladı | Borsa İstanbul Haberleri

Borsa güne rekorla başladı
Borsa İstanbul 100 endeksi güne 9217 puandan başladı.
Borsa İstanbul 100 serisi güne yüzde 0,4 artışla 9217 puandan başlayarak rekor kırdı.
Dolar 30,7156 TL, euro ise 33,1137 TL seviyesinde. Altının gramı ise 1998 TL'den alıcı buluyor.
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- Şirketler Borsa İstanbul'un sunduğu olanakları kullanarak nasıl fon temin edebilir?
- Pay halka arzı ile borçlanma aracı ihracı arasındaki temel fark nedir?
- Halka açılan şirketler kâr payı dağıtmak zoruda mı?
- Kamuya aydınlatmada şirketler ticari sırlarını koruyabilir mi?
- Halka açılma sonrasında şirket kontrolünün kaybı söz konusu olur mu?
- Şirketlerin kendi isteği ile Borsa kotundan/kaydından çıkması mümkün mü?
- Halka arzda hangi yöntem daha çok uygulanıyor, ortak satışı mı, sermaye artırımı mı?
- Halka arzda tahsisler nasıl yapılıyor?
- Halka Arz Maliyetleri ne kadardır?