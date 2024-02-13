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Bakanlık açıkladı! Vergi sıfıra düştü

13.02.2024 - 09:35 | Son Güncelleme :
Bakanlık açıkladı! Vergi sıfıra düştü | Genel Haberler

Yeşil mercimek ithalatında gümrük vergisi geçici bir süreyle sıfıra indirildi

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Tüketici için arz güvenliği ve fiyat dalgalanmasını engellemek amacıyla, yeşil mercimek ithalatında gümrük vergisi geçici bir süreyle sıfıra indirildi.

Cumhurbaşkanlığının "İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İthalat Rejimi Kararı'na eklenen bir dipnot ile yeşil mercimek ithalatında 30 Haziran 2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) gümrük vergisinin yüzde 0 olarak uygulanmasına karar verildi.

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Ticaret Bakanlığı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Ticaret Bakanlığı olarak, yurt içi arz güvenliğinin ve fiyat istikrarının sağlanmasını teminen, ilgili kurumlarla birlikte ürün bazlı değerlendirmeler yapılmakta, ihtiyaç olması halinde hızlı şekilde gerekli tedbirler alınmaktadır.

Bu çerçevede, ticaret verileri, üretim ve piyasaya arz koşulları ile fiyat hareketleri dikkate alınarak, Tarım ve Orman Bakanlığı ile istişare içerisinde, temel gıda ürünlerinden yeşil mercimekte tüketici ihtiyacının uygun fiyatla karşılanabilmesinin sağlanması amacıyla gümrük vergisinin geçici olarak sıfırlanmasına karar verilmiştir. Buna yönelik düzenleme, İthalat Rejimi Kararında gerekli değişiklik yapılarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu uygulama, yerli üretimin korunmasını da göz önünde bulundurularak çiftçimizin üretim motivasyonuna zarar vermeyecek şekilde ülkemizdeki hasat dönemi dikkate alınarak belirlenmiştir. Düşürülen gümrük vergisi, yeşil mercimeğin hasat döneminden önce 30 Haziran 2024 tarihine kadar geçici bir süre devam edecek, bu tarihten sonra eski seviyesine yükselecektir.

Ticaret Bakanlığı olarak, üretici ve tüketici haklarının birlikte korunması amacıyla spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesi ve piyasaya yeterli ürün arzının sağlanması için gerekli tüm tedbirleri almaya, alınan bu tedbirler sonrasında piyasa şartlarını izlemeye devam edilecektir."


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