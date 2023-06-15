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Bütçe Mayıs'ta fazla verdi

15.06.2023 - 11:17 | Son Güncelleme :
Bütçe Mayıs'ta fazla verdi | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, faiz dışı bütçe giderleri 365,9 milyar TL ve faiz dışı açık ise 98 milyar TL oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe gerçekleşmelerine ilişkin verileri açıkladı. Mayıs ayında bütçe 118,9 milyar lira fazla verdi.

 Açıklamada şu bilgiler verildi:

"2023 yılı Mayıs ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 430,5 milyar TL, bütçe gelirleri 549,4 milyar TL ve bütçe fazlası 118,9 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 327,8 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 221,6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 

Merkezi yönetim bütçesi 2022 yılı Mayıs ayında 143 milyar 977 milyon TL fazla vermiş iken 2023 yılı Mayıs ayında 118 milyar 906 milyon TL fazla vermiştir. 2022 yılı Mayıs ayında 161 milyar 888 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2023 yılı Mayıs ayında 221 milyar 620 milyon TL faiz dışı fazla verilmiştir.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Mayıs ayı itibarıyla 430 milyar 518 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 102 milyar 714 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 327 milyar 804 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 4 trilyon 469 milyar 570 milyon TL ödenekten Mayıs ayında 430 milyar 518 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 173 milyar 777 milyon TL harcama yapılmıştır. Mayıs ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 147,7 oranında artmıştır. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2022 yılında yüzde 6,1 iken 2023 yılında yüzde 9,6 olmuştur. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 110,3 oranında artarak 327 milyar 804 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2022 yılında yüzde 6,2 iken 2023 yılında yüzde 8,4 olmuştur.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Mayıs ayı itibarıyla 549 milyar 424 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri 507 milyar 414 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 34 milyar 752 milyon TL olmuştur.

2022 yılı Mayıs ayında bütçe gelirleri 317 milyar 753 milyon TL iken 2023 yılının aynı ayında yüzde 72,9 oranında artarak 549 milyar 424 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Mayıs ayı gerçekleşme oranı 2022 yılında yüzde 12,4 iken 2023 yılında yüzde 14,4 olmuştur. 2023 yılı Mayıs ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 75,1 oranında artarak 507 milyar 414 milyon TL olmuştur. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2022 yılında yüzde 13,3 iken 2023 yılında yüzde 15,9 olmuştur."


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