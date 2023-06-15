Siemens'ten 2,2 milyar dolarlık yatırım | Genel Haberler

Siemens, yeni bir global yatırım planına 2.16 milyar dolar harcayacak.

Alman mühendislik ve teknoloji grubu, Siemens'in küresel teşvik paketlerinin tetiklediği artan talebi karşılamaya hazırlanırken yeni bir küresel yatırım planına 2 milyar euro (2,16 milyar dolar) harcayacağını açıkladı.

Siemens, COVID salgını ve artan jeopolitik gerilimlerin ortaya çıkardığı sorunları çözmeyi amaçlarken dünya genelinde yeni fabrikalar, araştırma ve geliştirme merkezleri ve eğitim alanları inşa edeceğini bildirdi.

Siemens, yatırım programı kapsamında Singapur'daki endüstriyel otomasyon bölümü için yeni bir tesise 200 milyon euro harcayacak.

Siemens CEO'su Roland Busch, "Siemens, pazarın önemli ölçüde üzerinde bir büyüme yaşıyor. Bugün, gelecekteki büyümeyi desteklemek, inovasyonu desteklemek ve dayanıklılığı artırmak için bir yatırım stratejisi duyuruyoruz" açıklamasını yaptı.

Şirket, bu yıl araştırma ve geliştirme harcamalarını da 500 milyon euro artıracağını kaydetti.

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