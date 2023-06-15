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EKK toplandı... Bakan Şimşek: Biz yaptıklarımızla konuşulmak istiyoruz

15.06.2023 - 12:41 | Son Güncelleme :
EKK toplandı... Bakan Şimşek: Biz yaptıklarımızla konuşulmak istiyoruz | Ekonomi Haberleri

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, orta vadeli ekonomi programı hazırlığının başladığını açıklarken seçim beyannamesindeki perspektifin programa yansıyacağını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ise “Biz yaptıklarımızla konuşulmak istiyoruz, Merkez Bankası kendi işini yapacak” dedi.

Yeni dönemin ilk Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katıldı. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da kurul üyesi olmamasına rağmen toplantıda yer aldı. Toplantı basına kapalı olarak devam etti.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: OVP'DE GÜNCELLEME YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, orta vadeli program ile ilgili çalışmaların başladığını ve OVP'de önümüzdeki günlerdeki çalışmalarda bir güncelleme yapılacağını söyledi.

Yeni dönemde faiz politikaları ile ilgili değişikler bekleniyor. Bununla ilgili tartışmalarının OVP'ye yansıyacağını AK Parti'nin seçim beyannamesi kapsamındaki taahhütlerinin OVP içerisinde yer bulacağını aktardı. OVP'de özellikle büyüme, istihdam, cari denge gibi rakamlarda bir güncelleme yapılacağını ve yıl sonu beklentilerine ilişkin de bir güncelleme yapılacağını söyledi.

ŞİMŞEK: MERKEZ BANKASI KENDİ İŞİNİ YAPACAKTIR

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ise “Biz yaptıklarımızla konuşulmak istiyoruz, Merkez Bankası kendi işini yapacak” dedi.


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