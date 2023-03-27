  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Bullard'a göre Fed yine faiz artıracak
‹ Önceki Haber Togg'da çekiliş süresi uzadı ve teslim edilecek araç adedi yükseltildi Togg'da çekiliş süresi uzadı ve teslim edilecek araç adedi yükseltildi Sonraki Haber › ABD'liler paralarını büyük bankalara yatırıyor ABD'liler paralarını büyük bankalara yatırıyor

Bullard'a göre Fed yine faiz artıracak

27.03.2023 - 08:18 | Son Güncelleme :
Bullard'a göre Fed yine faiz artıracak | Ekonomi Haberleri

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, ABD'deki bankacılık krizinin sona ermesiyle birlikte Fed'in yeniden faiz artırma yöntemine gideceğini açıkladı.

ABD'de banka iflasları Fed'in faiz artırım hızı ve faize yönelik temkinli yaklaşmasına neden oldu. St. Louis Fed Başkanı James Bullard, ABD'de regülatörlerin hızlı reaksiyon gösterdiğini ve bankacılık krizinin yatışmasıyla birlikte Fed'in faizleri beklenenden daha fazla artırmaya ihtiyaç duyacağını açıkladı.

Bullard, 2023 yılı sonu için faizin yüzde 5,75'e yükselebileceğini belirtti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
5.017 Değişim: -0,30% Hacim : 15.888 Mio.TL Son veri saati : 11:23
Düşük 5.002 27.03.2023 Yüksek 5.074
Açılış: 5.065
19,0932 Değişim: 0,22%
Düşük 18,9751 27.03.2023 Yüksek 19,2443
Açılış: 19,051
20,5643 Değişim: 0,30%
Düşük 20,4199 27.03.2023 Yüksek 20,7334
Açılış: 20,5023
1.210,03 Değişim: -0,16%
Düşük 1.204,71 27.03.2023 Yüksek 1.220,05
Açılış: 1.211,97
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.