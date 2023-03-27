ABD'liler paralarını büyük bankalara yatırıyor | Ekonomi Haberleri

ABD'de başlayan bankacılık krizi sonrasında mudiler mevduatlarını büyük bankalara taşımaya başladı.

ABD'de Silicon Valley Bank ve Signature Bank'ın iflas etmesiyle birlikte bankada mevduat bulunduran mudiler paralarını aktarmaya başladı.

Büyük bankalara görece küçük kalan bankalardaki mevduatlar dev bankalara yatırılmaya başlandı.

Fed'in verilerine göre ABD'nin en büyük 25 bankasının mevduatları 15 Mart 2023 haftasında yükseliş gösterdi. Küçük bankalardaki mevduatlarda ise düşüş yaşandı.

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