  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • ABD'liler paralarını büyük bankalara yatırıyor
‹ Önceki Haber Bullard'a göre Fed yine faiz artıracak Bullard'a göre Fed yine faiz artıracak Sonraki Haber › Borsa İstanbul satıcılı seyrediyor Borsa İstanbul satıcılı seyrediyor

ABD'liler paralarını büyük bankalara yatırıyor

27.03.2023 - 08:23 | Son Güncelleme :
ABD'liler paralarını büyük bankalara yatırıyor | Ekonomi Haberleri

ABD'de başlayan bankacılık krizi sonrasında mudiler mevduatlarını büyük bankalara taşımaya başladı.

ABD'de Silicon Valley Bank ve Signature Bank'ın iflas etmesiyle birlikte bankada mevduat bulunduran mudiler paralarını aktarmaya başladı.

Büyük bankalara görece küçük kalan bankalardaki mevduatlar dev bankalara yatırılmaya başlandı.

Fed'in verilerine göre ABD'nin en büyük 25 bankasının mevduatları 15 Mart 2023 haftasında yükseliş gösterdi. Küçük bankalardaki mevduatlarda ise düşüş yaşandı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
5.018 Değişim: -0,28% Hacim : 15.775 Mio.TL Son veri saati : 11:22
Düşük 5.002 27.03.2023 Yüksek 5.074
Açılış: 5.065
19,0925 Değişim: 0,22%
Düşük 18,9751 27.03.2023 Yüksek 19,2443
Açılış: 19,051
20,5780 Değişim: 0,37%
Düşük 20,4199 27.03.2023 Yüksek 20,7334
Açılış: 20,5023
1.210,16 Değişim: -0,15%
Düşük 1.204,71 27.03.2023 Yüksek 1.220,05
Açılış: 1.211,97
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.