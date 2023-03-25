Togg'da çekiliş süresi uzadı ve teslim edilecek araç adedi yükseltildi | Genel Haberler

Togg son yaptığı açıklamayla 12 bin olan teslim edilecek araç adedini 20 bine çıkarırken ön sipariş için son günün 27 Mart olduğunu çekişin ise 29 Mart'ta yapılacağını açıkladı.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un yollara çıkmasına çok az bir süre kaldı. Büyük talep gören ve yüz binlerce kişi tarafından alınmak istenen Togg'da yeni bir gelişme daha yaşandı.

Devasa talebe karşılık olarak Togg kayıtsız kalmadı ve T10X modelinin teslim adedini 12 binden 20 bine yükselttiğini açıkladı. Togg'un ön sipariş çekilişleri ise 28 Mart yerine 29 Mart 2023'te gerçekleştirilecek.

Togg uygulaması ya da internet sitesi üzerinden ön sipariş hakkı için başvurular 27 Mart 2023 tarihine kadar devam edecek.

Togg'dan yapılan açıklama şöyle:

Yoğun ilginiz için teşekkür ediyor çekilişle teslim edilecek T10X adedini 12 binden 20 bine çıkarıyoruz.

http://Togg.com.tr ve Trumore uygulamasında heyecan devam ediyor.

Ön sipariş için son gün 27 Mart. Çekiliş tarihi de bir gün ileri alınarak 29 Mart oldu.

Ön sipariş sürecinde ön ödeme için banka yoluyla e-Cüzdan’a yapılacak transferler 27 Mart 2023 tarihinde saat 17.00’ye kadar işleme alınacak ve aynı gün saat 22.00’de ön sipariş sistemi kapatılacaktır.

Yoğun ilginiz için teşekkür ediyor çekilişle teslim edilecek T10X adedini 12 binden 20 bine çıkarıyoruz.https://t.co/iEW6DbrZbZ ve Trumore uygulamasında heyecan devam ediyor.



Ön sipariş için son gün 27 Mart. Çekiliş tarihi de bir gün ileri alınarak 29 Mart oldu. pic.twitter.com/iu90lN7GGV — Togg (@Togg2022) March 25, 2023

Etiketler