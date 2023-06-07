Brezilya'da enflasyon hızlı geriledi | Ekonomi Haberleri

Brezilya'da enflasyon 29 ay sonra yüzde 4 seviyesinin altında gerçekleşti.

Küresel ekonomilerde enflasyonla mücadele serüveni devam ediyor. Brezilya ekonomisinde de enflasyon sorunu geride kalmaya başladı. Brezilya'da enflasyon 29 ay sonra yüzde 4 seviyesinin altına gerileyerek yüzde 3,94 seviyesine geriledi. Tahminler ise yüzde 4,18 oranında enflasyon gerçekleşmesi olacağı yönündeydi.

Enflasyon böylece Ekim 2020'den bu yana yüzde 4'ün altında gerçekleşmiş oldu.

Aylık enflasyon ise yüzde 0,23 olarak gerçekleşti.

YÜZDE 12'DEN GERİLEME BAŞLADI

Brezilya'da enflasyon Nisan 2022'de yüzde 12,13 seviyesini görmüş ve sonrasında tedrici olarak gerilemeye başlamıştı.

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