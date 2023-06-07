TPAO açıkladı! Petrol üretiminde 32 yılın zirvesi görüldü | Emtia Haberleri

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, son yapılan petrol keşifleriyle 32 yılın en yüksek yurt içi günlük üretim seviyesine ulaşıldığını söyledi.

Türkiye'nin doğal gaz ve petrol aramaları aralıksız devam ederken mevcut keşiflerdeki üretim oranı da yükselmeye devam ediyor.

Türkiye'nin araç, gereç, insan kaynağı açısından enerji alanındaki eşsiz yükselişi üretime yansıyor.

Karadeniz'de bulunan ve ulusal sisteme bağlanan doğal gaz sayesinde Mayıs ayında tüm aboneler doğal gaz ücreti ödemezken bundan sonraki süreçte de 12 ay boyunca 25 metreküplük doğal gaz hanelere ücretsiz verilecek.

Gabar'daki dev petrol keşfi de ülke ekonomisine ve cari açığa büyük fayda sağlayacak. Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr

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