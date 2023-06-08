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Ons altın için beklenti düştü

08.06.2023 - 08:21 | Son Güncelleme :
Ons altın için beklenti düştü | Emtia Haberleri

Citi'nin yayımladığı rapora göre ons altın için kısa vadeli düşüş öngörüldü.

Citi, ons altın için tahminde bulundu. Kurum, kısa vadeli ons altın hedefini düşürme kararı aldı.
3 ay için ons altın hedefi 2100 dolardan 1915 dolara, 3-6 aylık dönem için 2000 doların üzerine çıkacağını öngördü.

Bir yıllık vadede ise makro ortamın altın için pozitif olacağını ifade eden kurum, 2024'ün ilk yarısında ons altının 2200 dolar seviyelerine ulaşabileceğini açıkladı.

Citi, 2024 yılında ons altının 2000 doların üzerinde tutunacağını iddia etti.


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