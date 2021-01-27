Boeing rekor zarar açıkladı | Ekonomi Haberleri

Boeing, 737 Max tipi yolcu uçaklarının uçuşunun durdurulması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle geçen yıl 11,9 milyar dolarlık rekor seviyede zarar ettiğini duyurdu.

ABD'li uçak üreticisi Boeing, 2020'nin dördüncü çeyreğine ilişkin finansal tablolarını açıkladı. Buna göre, şirket geçen yılın son çeyreğinde 8,4 milyar dolar zarar etti. Firma, 2019'un aynı döneminde de 1 milyar dolarlık zarar açıklamıştı.

Boeing'in net zararı, 2020 yılı genelinde ise 11,9 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı. Şirket, 2019'u da 636 milyon dolarlık zararla tamamlamıştı. Şirketin geçen yılın dördüncü çeyreğindeki geliri ise 2019'un aynı çeyreğine kıyasla yüzde 15 azalarak 15,3 milyar dolar oldu. Boeing, 2019'un son çeyreğinde 17,9 milyar dolar gelir elde etmişti.

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Boeing'in 2020 yılı genelinde elde ettiği gelir ise yüzde 24 azalışla 58,2 milyar dolar olarak kaydedildi. Şirketin geliri 2019'da 76,6 milyar dolar olmuştu.

Firmanın 2019'un dördüncü çeyreğinde 1,79 dolar olan hisse başına zararı ise 2020'nin son çeyreğinde 14,65 dolara yükseldi. Boeing'in açıklamasında, 737 MAX tipi yolcu uçaklarının uçuşunun durdurulması ve Kovid-19 salgınının şirketin finansal sonuçlarını önemli ölçüde etkilediği kaydedildi.

Boeing, yaşanan iki uçak kazası sonrası "737 Max" tipi yolcu uçaklarının teslimatları durdurmuş ve Mart 2019'da bu uçakların uçuşunu yasaklamıştı. Şirket, "737 Max" tipi yolcu uçaklarının uçuş kontrol sistemindeki üretim hatasının yol açtığı kazaları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

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