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IMF'den toparlanma için 'destek' vurgusu

27.01.2021 - 17:03
IMF'den toparlanma için 'destek' vurgusu | Ekonomi Haberleri

IMF, devam eden parasal ve mali desteğin, süregelen belirsizlikleri azaltmak, toparlanmaya bir köprü oluşturmak ve finansal istikrarı sağlamak için hayati önem taşıdığını belirterek, politika yapıcıların, sürdürülebilir bir toparlanma gerçekleşene kadar destek sağlamaya devam etmesi gerektiğini duyurdu.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Küresel Finansal İstikrar Raporu'nu güncelledi. Raporda, Kovid-19 aşılarının onaylanması ve uygulanmaya başlanmasının, artan Kovid-19 vakalarına ve ekonomik görünümü çevreleyen belirsizliklere rağmen küresel toparlanma beklentilerini artırdığı ve risk varlık fiyatlarını yükselttiği belirtildi.

Toparlanma hızının büyük ölçüde aşı üretimi, dağıtımı ve bu aşılara erişime bağlı olacağının altı çizilen raporda, "Devam eden parasal ve mali destek, süregelen belirsizlikleri azaltmak, toparlanmaya bir köprü oluşturmak ve finansal istikrarı sağlamak için hayati önem taşımaktadır." denildi.

Raporda, aşılar yaygınlaşana kadar piyasalardaki yükselişin ve ekonomik toparlanmanın para ve maliye politikası desteğine bağlı kalmaya devam ettiğine işaret edilerek, aşıların yetersiz dağıtımının özellikle gelişme ihtimali olan pazar ekonomileri için finansal kırılganlıkları şiddetlendirme riski taşıdığı kaydedildi.

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"SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPARLANMA GERÇEKLEŞENE KADAR DESTEK SAĞLANMALI"

Raporda, "Portföy akışlarında devam eden toparlanma, 2021'de büyük borç çevirme ihtiyaçları ile karşı karşıya olan yükselen piyasa ekonomileri için daha iyi finansman seçenekleri sağlıyor." denildi.

Politika düzenlemelerinin şimdiye kadar likidite zorluklarını hafiflettiği aktarılan raporda, ödeme gücü baskılarının yakın gelecekte özellikle salgının ağır şekilde vurduğu kredi piyasalarının daha riskli bölümlerinde ve sektörlerde yeniden ortaya çıkabileceğine işaret edildi.

Raporda, "Düşük faiz oranı ortamındaki karlılık zorlukları, bankaların gelecekte borç verme kabiliyetleri ve istekliliği üzerinde baskı oluşturabilir." denildi.

Aşının yetersiz dağıtımının küresel ekonomik toparlanmayı tehlikeye atabileceği belirtilen raporda, politika yapıcıların, sürdürülebilir bir toparlanma gerçekleşene kadar destek sağlamaya devam etmesi gerektiği kaydedildi.

Para politikasının gelecek yıllarda destekleyici kalmasının beklendiği aktarılan raporda, politika yapıcıların orta vadede büyümeyi riske atmaktan kaçınmak için artan kırılganlıkları kontrol altına alması gerektiği vurgulandı.


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