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Blokzincir dünyasına holding kurdu

31.08.2022 - 09:15
Blokzincir dünyasına holding kurdu | Ekonomi Haberleri

Blokzincir teknolojilerini araştırma ve geliştirme amacıyla 2018 yılında kurulan Bitci Teknoloji A.Ş., ‘Bitci Holding A.Ş.’ adıyla holdingleşti.

Bu sayede, Bitci Teknoloji ile kuruluş aşaması yeni tamamlanan Bitci NFT, Bitci Gaming ve Bitci Borsa şirketleri Bitci Holding bünyesinde tek çatı altında bir araya geldi. Şirketten yapılan açıklamada, önümüzdeki dönemde kayıtlı sermayenin 800 milyon TL’ye yükseleceği belirtildi. Bitci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Çağdaş Çağlar, “Her adımda çıtayı daha da yükselterek belli bir noktaya ulaştırdığımız faaliyetlerimizde bugün, önümüze yeni ve daha büyük hedefler koyduk. Holdingleşmeyle oluşacak bu yeni enerjiyi, gücü ve dinamizmi de hızla değişen dünyanın blokzincir teknolojileri öncüsü olmak için harcayacağız. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde ulusal ve uluslararası nitelikte önemli proje ve iş birliklerimizi de kamuoyuyla paylaşacağız” diye konuştu.


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