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'İş dünyamızın güçlü iletişimi pandemiden daha az etkilenmemizi sağladı'

30.08.2022 - 17:14
'İş dünyamızın güçlü iletişimi pandemiden daha az etkilenmemizi sağladı' | Ekonomi Haberleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bursa iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, dünyada Atlantik’ten Pasifik’e kadar pandemiden en az etkilenen iş dünyasının Türk iş dünyası olduğunu belirterek, “Oda borsa başkanlarımız iş dünyamızın taleplerinin çözülmesi adına özveriyle çalıştı. Oda ve borsaların ne iş yaptığını herkese gösterdiler. İş dünyasındaki iletişimin çok hızlı olması pandemiden az etkilenmemizi sağladı” dedi.

BTSO Ana Hizmet Binası’nda Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Bursa Ticaret Borsası (BTB) işbirliğiyle düzenlenen istişare toplantısına iş dünyası temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Programın açılışında konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bursa iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelmekten büyük bir onur duyduğunu söyledi. Dünyada pandemi ile başlayan sürecinin ekonomileri olumsuz etkilediğini belirten Hisarcıklıoğlu, “Dünyada 100 yılda bir var olan bir pandemi sürecini yaşadık. Bu süreçteki çalışmaları için 365 oda borsa başkanımıza, BTSO ve BTB başkanlarıma özellikle teşekkür etmek istiyorum. Allah onlardan razı olsun. İbrahim Burkay kardeşimin ifade ettiği gibi oda ve borsalar ne iş yaptığını bu devrede gösterdiler. Ben Ankara’da gece gündüz çalıştıklarına şahidim. Böyle çalışkan, azimli ve vizyoner başkanları seçerek camiamıza kazandırdığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Sizlerin dertleri ve sıkıntıları ne varsa, bana iletildi. Gece geç saatlere kadar talepleri Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ilettik. Tüm oda ve borsaların ilettiği 230’a yakın talep oldu. Bunların yüzde 97’si çözüldü” dedi.

Pandemi sürecinin ardından Rusya-Ukrayna savaşının ekonomileri etkilediğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Yanı başımızda hiç beklemediğimiz bir hadise ile karşı karşıya kaldık. Rusya-Ukrayna savaşından sadece biz değil, tüm dünyanın etkilenmemesi mümkün değil. Ateşin yanında biz olduğumuz için en çok etkilenen ülkelerden birisiyiz. Ben Avrupa Odalar Birliği, Asya Pasifik Ticaret ve Sanayi Odası ve İslam Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısıyım. Bu kurumlarda seçimle görev alıyorum. Yine 7 ülkeyi içine alan Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nda başkanlık görevini yürütüyorum. Gördüğüm bir manzara var. Atlantik’ten Pasifik’e kadar pandemiden en az etkilenen iş dünyası Türk iş dünyası oldu. Bunun sebebi aramızdaki iletişimin çok hızlı olması” ifadelerini kullandı.

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“ABD’DE TİCARET YAPMAK İSTEYENE FIRSAT VAR”

Rifat Hisarcıklıoğlu, konuşmasının son bölümünde 2.5 trilyon dolar ithalat yapan ABD pazarına dikkati çekti. “ABD’ye yapılan ihracatımız denizde bir damla su” diyen Hisarcıklıoğlu, “ABD, dünyada en az ihracat yaptığımız ama en zengin ülke. Mal kime satılır ? Bir alıcıya, iki parası olana. Biz ABD’yi ihmal ettik. ABD’de büyük bir imkan var. Ticaret yapmak isteyene fırsat var. TOBB olarak Chicago’da hayata geçirdiğimiz Ticaret Merkezimiz iş dünyamıza önemli imkanlar sağlıyor. Sizleri bu imkanlardan faydalanmaya davet ediyorum” dedi.

“TÜM SEKTÖRLERİMİZİN TALEPLERİYLE YAKINDAN İLGİLENİYORUZ”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, iş dünyasına liderlik eden tüm oda ve borsaların üstlendikleri sorumlulukla üretimin sürdürülebilirliği ve istihdamın korunması için büyük çaba sarf ettiğini kaydetti. Başkan Burkay, “Özellikle pandemi koşullarında yaptığımız olağanüstü mesai ve sektörlerimize cansuyu niteliğinde olan desteklerin uygulamaya alınmasıyla, oda ve borsalar ne iş yapar sorusuna da en güçlü şekilde cevap verdiğimize inanıyorum. Bununla birlikte Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında TOBB, her bir sektörümüzün talepleriyle yakından ilgilenerek işletmelerimizin faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri adına büyük gayret sarf ediyor.” dedi.

Marmara Havzası’nın ve Türkiye’nin kalkınma stratejileri doğrultusunda Bursa’da ortak akılla hayata geçen vizyon projelerin yeni ekonominin de koşulsuz gereksinimi olduğunu kaydeden Başkan Burkay, “Bursa’mızın merkezinde yer aldığı bu havza, nitelikli insan gücü, üretim yeteneği, Ar-Ge, inovasyon ve teknoloji yoğunluğu, gelişen lojistik imkânları ve artan ulaşım entegrasyonuyla Türkiye’mizi çok daha güçlü bir geleceğe taşıyacak niteliktedir. Bu çerçevede firmalarımızın ölçek ekonomisine uygun, kapasite artışına imkân sağlayacak yeni yatırım alanlarıyla desteklenmesi büyük önem taşımaktadır. Şehir içinde kalan KOBİ niteliğindeki firmalarımızın düzenli sanayi bölgelerine taşınması ve bu doğrultuda geliştirilecek uydu kentler, Bursa’mızı sürdürülebilir büyüme hedeflerine daha fazla yaklaştıracaktır. Milli otomobil projemiz TOGG ve batarya fabrikası yatırımı ile üretim merkezi kimliğini daha da güçlendiren kentimize, en az bir lojistik merkez kazandırılmasını hedefliyoruz. ‘Bursa Büyürse Türkiye Büyür’ inancımıza verdiğiniz destekler ve örnek birlikteliğimize sağlamış olduğunuz katkılar için hepinize kentim ve ülkem adına teşekkür ediyorum.” dedi.

“BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ”

BTB Başkanı Özer Matlı, küresel ölçekte yaşanan pandemi koşulları ve Ukrayna-Rusya savaşının ekonominin tüm aktörlerini derinden etkilediğini söyledi. Özer Matlı, “Küresel ticaret hacminin küçüldüğü, ülkelere ilişkin büyüme beklentilerinin azaldığı, dijital ticaret trendlerinin ciddi ön plana çıktığı bir dönemde ticaret tüm mekanizmalarıyla dönüşmeye başladı. Türkiye’nin gıda, otomotiv imalatı, makine sanayinde ciddi potansiyele sahip Bursa’mız da yeni ticaret düzeninde özellikle tarım, enerji, savunma gibi stratejik alanlarda ülkemizin dışa bağımlılığını azaltacak hamleler yapması gerektiğinin farkındayız. Bursa olarak bu bilinçle hareket ediyoruz. Bu zorlu süreçte camiamızdan aldığımız güçle Rifat Hisarcıklıoğlu başkanımızın liderliğinde iş dünyası olarak sorunların çözümü için var gücümüzle çalıştık. TOBB Başkanımıza Bursa iş dünyasına sunduğu desteklerden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Büyük aileden aldığımız güçle şimdiye kadar büyük işler başardık. Başarmaya devam edeceğiz.” dedi.

Programa Bursa iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, BTB Meclis Başkanı Mehmet Aydın, BTSO ve BTB Yönetim Kurulu ve Meclis Divan Üyeleri de katıldı. Açılış konuşmalarının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.


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