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BES birikiminden çekiş hakkı ertelendi

25.03.2024 - 09:08 | Son Güncelleme :
BES birikiminden çekiş hakkı ertelendi | Ekonomi Haberleri

Bireysel Emeklilik Sisteminde (BES), kısmi çekiş hakkı 1 Temmuz tarihine ertelendi. 2023 yılının Eylül ayında BES’te kısmen ödeme hakkında yönetmelik yayımlandı ve BES’ten kısmi çekişin şartları belirlendi.

Yönetmeliğe göre de uygulama 2024 yılının Mart ayında başlayacaktı. Ancak Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), 21 Mart tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik ile BES’te kısmi çekişi 1 Temmuz tarihine erteledi. Buna göre BES katılımcıları ihtiyaçları için BES planlarından 1 Temmuz’dan itibaren kısmi çekiş yapabilecek. 1 Temmuz’dan itibaren katılımcılar BES hesaplarındaki birikiminin bir kısmını çekebilecek. Buna göre evlilik, konut alımı, eğitim masrafları ve doğal afet halinde BES’teki birikimlerin belirli bir miktarı (kısmi çekiş) emeklilik şirketinden çekilebilecek. Bu dört durumun dışında birikimden kısmi çekiş yapılamayacak. Birikimin ise yüzde 50’ye kadar olan tutarı çekilebilecek.

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