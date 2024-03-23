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AK Partili Akbaşoğlu'ndan emekli ve çalışanlara müjde

23.03.2024 - 13:30 | Son Güncelleme :
AK Partili Akbaşoğlu'ndan emekli ve çalışanlara müjde | Genel Haberler

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu CNN Türk'te önemli açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu "Başta emekliler olmak üzere çalışanlar için olumlu dokunuşlara devam edeceğiz. Promosyonun ardından yeni adımlar atacağız. Başta emekliler olmak üzere giderleri azaltıcı gelirleri artırıcı adımları yerine getireceğiz. Haziran sonu Temmuz başı olmak üzere tüm emekli ve çalışanların durumunu iyileştirecek adımlar atacağız" dedi.

Milyonlarca emekli ve çalışanları ilgilendiren gelir artırıcı gelişmeyi AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu duyurdu. Akbaşoğlu " başta emekliler olmak üzere çalışanlar için olumlu dokunuşlara devam edeceğiz. Promosyonun ardından yeni adımlar atacağız. Başta emekliler olmak üzere giderleri azaltıcı gelirleri artırıcı adımları yerine getireceğiz. Haziran sonu Temmuz başı olmak üzere tüm emekli ve çalışanların durumunu iyileştirecek adımlar atacağız" ifadesini kullandı.

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Akbaşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

16 Nisan itibarıyla Meclis tekrar çalışmalara başlayacak. 2024 yılı emekliler yılı, bizlerden beklentileri var. Sahanın sesine uyan, memnun etmeye çalışan iktidarız. 17 kere iş başına geldik, milletten onay aldık. Bu manada başta emekliler olmak üzere çalışanlar için olumlu dokunuşlara devam edeceğiz. Promosyonun ardından yeni adımlar atacağız. Başta emekliler olmak üzere giderleri azaltıcı gelirleri artırıcı adımları yerine getireceğiz. Haziran sonu Temmuz başı olmak üzere tüm emekli ve çalışanların durumunu iyileştirecek adımlar atacağız. Türkiye'nin yapısal anlamda bölgesel ve küresel güç olarak Türkiye Yüzyılı hedefleri noktasında kırmızı çizgiler muhafaza edilerek temel hak ve özgürlüklerdeki perspektifi bütünlüklü anayasayla Türkiye'nin gelecek ufkuna güvenli şekilde neticeler elde edecek şekilde küresel ufukları gerçekleştirecek şekilde anayasaya ihtiyaç var. Tüm partilerle görüşmek suretiyle Türkiye'nin ihtiyaçlarını tam manasıyla karşılayacak bir yaklaşımı kuşatacak şekilde ortaya koymak için çabamızı devam ettireceğiz.


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