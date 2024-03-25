Emekliler dikkat! Başvurular bugün başladı... Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta kamu bankalarında emekli promosyonlarının artırılacağını açıkladı. Kamu bankaları aracılığıyla emekli maaşı alanlara 8 ile 12 bin lira arasında maaşına göre promosyon ödemesi yapılacak. Kamu bankaları için emekli maaş promosyon farklarının ödenmesine yönelik başvurular ise bugün başlıyor. Emekli olmaya hak kazananlar ya da bankalarla yaptıkları anlaşma sona eren emekliler, maaşlarının yatması karşılığında bankalardan promosyon alabiliyorlar. B

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Kayseri'de kamu bankalarının emekli promosyonlarını 8 ila 12 bin TL'ye çıkaracağını açıkladı. Erdoğan "Kamu bankalarımız bu yıl ki komisyon ödemelerini 8 bin TL ile 12 bin TL arasında belirledi. Diğer bankalarında bu rakamın altında kalmadan vereceğini umuyorum." dedi. Açıklamaya kadar Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat bankası gibi 5 bin TL'ye kadar maaş promosyonları veriliyordu. Böylece maaş tutarına göre promosyonlar kamu bankalarında 8 bin TL ile 12 bin TL arasında değişecek.

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KAMU BANKALARI İÇİN BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLIYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise, kamu bankalarının emekli promosyonları güncellemeleri başvuruların bugünden itibaren almaya başlayacağını açıklamıştı. Kamu bankalarından maaş promosyonu alan emekliler, promosyonlarındaki artış için başvuru yapabilecekler. Ödemeler ise perşembe gününden itibaren başlayacak. Bakan Işıkhan "28 Mart itibarıyla emeklilerimizin promosyonları hesaplarına yatmış olacak" demişti.

EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIYOR?



Emekliler emekli maaşlarını istedikleri bankadan alabiliyorlar. Banka da maaşını kendisinden çekmeyi taahhüt eden emeklilere emekli maaşı tutarına göre banka promosyonu veriyor. Maaşlarını taşımak isteyenler bankaya bildirim yapmak zorunda. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu emeklide kalıyor, kalanını ise iade ediliyor.

GÖZLER ÖZEL BANKALARDA

Kamu bankalarında emekli promosyonlarının 12 bin TL'ye çıkarılmasının ardından gözler özel bankalara çevrildi. Bazı özel bankaların da Mart ayı itibarıyla promosyon miktarlarını artırdığı görüldü. Özel bankalarında bu promosyonlarda güncelleme yapması beklenirken şu anda 15 bin TL'ye varan ödeme yapan bankalar bulunuyor. Peki özel bankalarda promosyonlar ne kadar?

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ING BANK

ING Bank, maaşını bankaya taşıyan SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emeklilerine maaş tutarına göre ek koşulsuz 10.000 TL’ye varan nakit promosyon veriyor. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı uygulamasından yararlanan emeklilere 5.000 TL’ye varan ek nakit promosyon vererek toplamda 15.000 TL'ye varan nakit promosyon vaadediyor. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.

ING Bank ayrıca yaptığı açıklamada promosyon miktarını şöyle belirtiyor:

1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,3.500 TL’ye (3.500 TL hariç) kadar ise 6.000 TL,

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası ise 7.000TL,

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası ise 9.000 TL,

10.000 TL ve üzeri ise 10.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.

GARANTİ BANKASI

Garanti Bankası emeklilere 7.500 TL'ye varan nakit promosyona ek, kredi kartı ile 500 TL harcamanıza 1.000 TL bonus fırsatı, toplam 8500 TL promosyon sunuyor. Ayrıca bankanın maaşa göre verdiği promosyon miktarı şu şekilde:

Garanti BBVA'da emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olan emeklilere 4.500 TL,3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilere 5.250 TL,7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilere 6.750 TL10.000 TL ve üstünde olan emeklilere 7.500 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.

AKBANK



SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01-31 Ocak 2024 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Akbank'tan almayı taahhüt eden emeklililer 10.000 TL’ye varan banka promosyonlarından faydanalabilecek.



Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Axess veya Wings kredi kartına tanımlanacak 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 400 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 12.500 TL ödül fırsatından yararlanabilecekler.



Bankanın maaşa göre verdiği promosyon miktarları ise şu şekilde:

3.500 TL altı aylık alanlara 6.000 TL,

3.500 - 7.499 TL için 7.000 TL,

7.500 - 9.999 TL için 9.000 TL,

10.000 TL ve üzeri için 10.000 TL.

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İŞ BANKASI



T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile 1 Kasım 2022 - 31 Ocak 2024 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.



Bankanın promosyon tablosu ise şu şekilde:

3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL,

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL,

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL,

10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL.



YAPI KREDİ



1 Mart 2024 – 31 Mart 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 12.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecekler.



Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL - 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL’ nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödeniyor.



Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 1.500 TL ek nakit ödül ödeniyor.



QNB FİNANSBANK



Banka, 8.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 9.200 TL'ye varan emeklilik promosyonu vadediyor.

Promosyon tablosu ise şu şekilde:



Ortalama Aylık Maaş Tutarı 0-3.499TL aralığı 4.800TL promosyon

Ortalama Aylık Maaş Tutarı 3.500-7.499TL aralığı 5.600TL promosyon

Ortalama Aylık Maaş Tutarı 7.500-9.999TL aralığı 7.200TL promosyon

Ortalama Aylık Maaş Tutarı 10.000TL ve üzeri 8.000TL promosyon

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