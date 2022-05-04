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Başkan Powell 'faiz artırımı' mesajı

04.05.2022 - 22:31 | Son Güncelleme :
Başkan Powell 'faiz artırımı' mesajı | Ekonomi Haberleri

Fed Başkanı Powell, "75 baz puanlık artış FOMC'nin aktif olarak değerlendirdiği bir şey değil. Görmeyi beklediklerimizi görürsek, 50 baz puan faiz artırımı gelecek 2 toplantıda masada olacak" şeklinde değerlendirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Enflasyon çok yüksek. Enflasyonu ayağı getirmek, iş gücü piyasasını güçlü tutmak için zaruri. İş gücü piyasası aşırı sıkı. Ekonomide temel ivme güçlü olmaya devam ediyor. İş gücü talebi çok güçlü. İş gücü arzı bastırılmış durumda. Enflasyon hedefin oldukça üzerinde. Ücretler son yılların en hızlı artışını gösteriyorlar. Tedarik zincirlerinde sıkıntılar ısrarcı. Tedarikte aksaklıklar öngörülenden daha büyük ve daha kalıcı. Ukrayna savaşının denizaşırı ekonomileri germesi ve bunun ABD'ye sıçramaları olması büyük olasılık.

"GEREKTİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPMAYA HAZIRIZ"

Enflasyonun fiyat istikrarı ve maksimum istihdama yönelik yarattığı risklere karşı oldukça dikkatliyiz. Faiz oranlarında artışın devam etmesinin uygun olacağını düşünüyoruz. Para politikamız şartlara adapte oluyor ve bunu yapmaya devam edeceğiz. Bilançonun daraltılması da önemli bir rol oynayacak. Gelecek iki toplantı için 50 baz puan faiz artırımı masada. Bizim ana politikamız enflasyonu yüzde 2'ye geri getirmek olmaya devam ediyor. Halihazırda oldukça belirsiz olan artımı daha belirsiz hale getirmekten kaçınacağız. Ekonomi daha sıkı para politikasını kaldırabilir. Amerika daha sıkı para politikasını üstesinden gelebilecek güçte. Enflasyon yukarı yönlü şok yarattığı ve daha fazlası yolda. Gerektiğinde politikada değişiklikler yapmaya hazırız. İstihdam yaratımının yavaşlayacağını düşünüyoruz. İş gücü piyasasında arz ve talebin dengeye geleceğini düşünüyoruz. İş gücü arz ve talebi dengelendikçe ücret enflasyonu yavaşlayacak. Yumuşak bir iniş için iyi bir şansımız var. Ekonomide daralmaya yakın bir noktada değiliz. İş gücü piyasasının gücünü koruyarak enflasyonu aşağı getirmek çok zorlu olacak, yumuşak bir inişi başarmak kolay olmayacak. 75 baz puan faiz artırımı değerlendirilen bir şey değil. 75 baz puan faiz artırımı aktif olarak tartışılan düşünülen bir şey değil. Gelecek 2 toplantıda 50 baz puan artırımların masada olması değerlendiriliyor.

"ENFLASYONUN DURGUNLAŞMASI BEKLENİYOR"

Enflasyonun yataylaştığına dair sadece kanıt görmek istemiyoruz, bu yönde ilerleme istiyoruz. İleri dönük yönlendirmede bulunmak zor, verileri değerlendirmek için alan bırakıyoruz. Enflasyonun gerçekten kontrol altına girdiğini görmemiz gerekli. Görmeyi beklediklerimizi görürsek, 50 baz puan faiz artırımı gelecek 2 toplantıda masada olacak. Nötr faiz oranının neresi olduğu konusunda parlak kırmızı ışık yok. Eğer daha yüksek faiz oranı gerekir ise bunu yapmaktan çekinmeyiz. Enflasyonist psikolojinin değiştiğine dair güçlü kanıt görmüyoruz. Kısa vadeli enflasyon bekleyişleri oldukça yüksek.

Politika faizini daha normal seviyelere yükseltmek konusunda hızlı hareket etmemiz gerektiğini biliyoruz ve eğer devam etmemiz gerekir ise bunu yapacağız. Ücret artışlarının bir sarmala dönüşmesine imkan veremeyiz. Talep konusunda yapacak bir işimiz var. Ukrayna ve Çin'deki durumların manşet enflasyon artırmaları büyük olasılık. Her iki konunun tedarik zinciri sorunlarını kötüleştirmeleri olası. Tedarik zinciri sorunları merkez bankasını zor bir duruma soktu.

İş gücü arz ve talebini daha iyi bir dengeye getirmemiz gerekli. Ücretler ve enflasyon konusunda ilerleme görmeyi arzu ediyoruz. Yüksek enflasyonun yarattığı sıkıntıları, verdiği acıyı anlıyoruz. Bizim görevimiz yüksek enflasyonun kemikleşmemesini sağlamak. Enflasyonu aşağı getirmek de bizi memnun etmeyecek, bizim fiyat istikrarına ihtiyacımız var. İşsizlikte ciddi artışa yol açmadan enflasyonu aşağı getirmek konusunda iyi bir şansımız var. Faiz artırımından memnun değiliz, ancak fiyat istikrarını sağlamamız gerekli. Ekonomi oldukça iyi iş çıkarıyor, verimliliğin bu yıl güçlü olmasını bekliyoruz. Ekonomide hiçbir şey bir resesyona işaret etmiyor.

"ŞANSIMIZ VAR"

Resesyondan kaçınma konusunda iyi bir şansımız var. Ekonomideki arz fazlasını insanları işsiz bırakmadan azaltmak için bir alan olmalı, hiç kimse bunun kolay olacağını söylemedi. Fed'in politika faizini daha sınırlayıcı seviyelere çıkarmaya ihtiyaç duyması olası, eğer bunu yapmamız gerekir ise çekinmeyiz, bunu yapmaya kesinlikle hazırız. Fiyat istikrarı iş gücü piyasası için kesinlikle zaruri. Fiyat istikrarını başarmak oldukça zorlu olacak. Eğer uygun olduğunu düşünürsek faizleri daha sınırlayıcı seviyelere çıkarırız. Nötr seviyeye ulaştığımızda bu konuda karar masada olacak. Eğer faizin nötr seviyenin üzerine gitmesinin uygun olduğunu düşünürsek, bunu yapmaktan çekinmeyiz.

"1 HAZİRAN SİHİRLİ TARİH DEĞİL"

Bilançonun daraltılmasına başlamak için seçtiğimiz 1 Haziran sihirli bir tarih değil, sadece o günü seçtik. Bilançonun daraltılmasının etkilerinin ne olacağı belirsiz. İnsanlar bilançonun daraltılmasının yıl içinde 25 baz puanlık bir faiz artırımına eşit etki yapacağını tahmin ediyorlar. Fed'in bir kredibilite problemi olduğunu düşünmüyorum. Amerikan halkı ile birlikte çalışacağız, yüksek enflasyonun ne kadar acı verici olduğunu bildiğimizi bilmeleri önemli. Para politikası beklentiler yolu ile çalışır, piyasalar bizim ileri dönük yönlendirmemizin güvenilir olduğunu düşünüyorlar.

"FAİZ ARTTIKÇA TALEP YAVAŞLAYACAK"

Faiz oranlarını artırdıkça talep yavaşlayacak. Faiz arttıkça işletmeler biraz daha az yatırım yapacaklar ve tüketiciler biraz daha az harcayacaklar. Enflasyonu yüzde 2'ye getirmek biraz acı verici olabilir, ancak yüksek enflasyon ile mücadele etmemek daha acı verici olur. Şimdi verilere uygun hareket etme ve elimizdeki araçlarla enflasyon ile mücadele etme zamanı. Herkes için en iyisi fiyat istikrarına geri dönülmesi.


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