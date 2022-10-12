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Başkan Biden: Resesyon yaşanacağını düşünmüyorum

12.10.2022 - 09:52
Başkan Biden: Resesyon yaşanacağını düşünmüyorum | Ekonomi Haberleri

ABD Başkanı Biden, yaptığı değerlendirmede ABD ekonomisinde resesyon yaşanacağını düşünmediğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, faiz artırımlarının ekonomi sisteminde getirdiği bozulmalara yönelik olarak açıklamada bulundu. Başkan Biden, ABD ekonomisinde resesyon yaşanacağın düşünmediğini ancak yaşanması durumunda da çok hafif geçeceğini belirtti.

"PUTİN NÜKLEER SİLAH KULLANMAZ"

Biden, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta Rusya Devlet Başkanı Putin'in nükleer silah kullanmayacağını da söyledi.


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