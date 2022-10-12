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Sanayi üretimi açıklandı

12.10.2022 - 10:04 | Son Güncelleme :
Sanayi üretimi açıklandı | Ekonomi Haberleri

Sanayi üretimi, ağustos ayında yüzde 2,4 artarken; yıllık bazda yüzde 1 yükseldi.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2022 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,2 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,5 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 2,4 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,9 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,8 arttı.


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