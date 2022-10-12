  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Rekabet Kurumu ceza istedi
‹ Önceki Haber Yeniden değerleme için enflasyon bekleniyor Yeniden değerleme için enflasyon bekleniyor Sonraki Haber › Başkan Biden: Resesyon yaşanacağını düşünmüyorum Başkan Biden: Resesyon yaşanacağını düşünmüyorum

Rekabet Kurumu ceza istedi

12.10.2022 - 09:45
Rekabet Kurumu ceza istedi | Ekonomi Haberleri

Rekabet Kurumu soruşturma heyeti, WhatsApp ve Facebook’un Türkiye pazarında “hakim durumda olduğunu”, WhatsApp hizmetinin kullanılabilmesi için veri paylaşımına rıza gösterilmesini; aksi halde “kabul et ya da terk et” anlayışının rekabeti sınırlandırdığı sonucuna vararak ceza verilmesini istedi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; sözlü savunma toplantısında Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle ve üyeler ise “Güncelleme dayatılması pazar gücü sayesinde mi? Diğer ülkelerde getirmediğiniz şartı, Türkiye’ye niye getirdiniz?” diye sordu. WhatsApp temsilcileri kurulun sorularına yönelik olarak, “Türkiye’de hakim durumda olduklarına dair yeterli veri bulunmadığını” iddia ederek, güncellemenin küresel bir uygulama olduğuna dikkat çekti ve Türkiye’nin önceliklendirilmesinin söz konusu olmadığı savunmasını yaptı. Kurul, WhatsApp ve Facebook’a ceza verilip verilmeyeceğine 15 gün içinde karar verecek.

REKABETİ İHLALDEN CEZA İSTEDİ

WhatsApp, Türkiye’deki kullanıcılarına 2021 yılı başında kullanım koşullarının ve gizlilik ilkesinin güncellenmesi nedeniyle WhatsApp verilerinin Facebook şirketleri ile paylaşılmasına onay vermeleri gerektiği, aksi halde 8 Şubat 2021’den itibaren WhatsApp’ı kullanamayacakları bilgilendirmesi yapmıştı. Rekabet Kurulu, bu karar üzerine toplanarak WhatsApp’ın bu uygulamasını durdurmuş ve hakim durumu kötüye kullanma ile ‘kabul et ya da terk et’ tercihinin rekabeti ihlal anlamına gelip gelmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açılması kararı almıştı. Soruşturma heyeti, dün gerçekleştirilen sözlü savunma toplantısında, hakim durumu kötüye kullanmak iddiasıyla para cezası verilmesi kanaatini dile getirmişti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
3.572 Değişim: 0,03% Hacim : 10.625 Mio.TL Son veri saati : 10:36
Düşük 3.568 12.10.2022 Yüksek 3.591
Açılış: 3.577
18,5884 Değişim: 0,02%
Düşük 18,5241 12.10.2022 Yüksek 18,6134
Açılış: 18,5848
18,0586 Değişim: 0,04%
Düşük 17,9891 12.10.2022 Yüksek 18,1064
Açılış: 18,0515
997,12 Değişim: 0,12%
Düşük 991,73 12.10.2022 Yüksek 1.001,07
Açılış: 995,95
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.