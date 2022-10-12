Rekabet Kurumu ceza istedi | Ekonomi Haberleri

Rekabet Kurumu soruşturma heyeti, WhatsApp ve Facebook’un Türkiye pazarında “hakim durumda olduğunu”, WhatsApp hizmetinin kullanılabilmesi için veri paylaşımına rıza gösterilmesini; aksi halde “kabul et ya da terk et” anlayışının rekabeti sınırlandırdığı sonucuna vararak ceza verilmesini istedi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; sözlü savunma toplantısında Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle ve üyeler ise “Güncelleme dayatılması pazar gücü sayesinde mi? Diğer ülkelerde getirmediğiniz şartı, Türkiye’ye niye getirdiniz?” diye sordu. WhatsApp temsilcileri kurulun sorularına yönelik olarak, “Türkiye’de hakim durumda olduklarına dair yeterli veri bulunmadığını” iddia ederek, güncellemenin küresel bir uygulama olduğuna dikkat çekti ve Türkiye’nin önceliklendirilmesinin söz konusu olmadığı savunmasını yaptı. Kurul, WhatsApp ve Facebook’a ceza verilip verilmeyeceğine 15 gün içinde karar verecek.

REKABETİ İHLALDEN CEZA İSTEDİ

WhatsApp, Türkiye’deki kullanıcılarına 2021 yılı başında kullanım koşullarının ve gizlilik ilkesinin güncellenmesi nedeniyle WhatsApp verilerinin Facebook şirketleri ile paylaşılmasına onay vermeleri gerektiği, aksi halde 8 Şubat 2021’den itibaren WhatsApp’ı kullanamayacakları bilgilendirmesi yapmıştı. Rekabet Kurulu, bu karar üzerine toplanarak WhatsApp’ın bu uygulamasını durdurmuş ve hakim durumu kötüye kullanma ile ‘kabul et ya da terk et’ tercihinin rekabeti ihlal anlamına gelip gelmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açılması kararı almıştı. Soruşturma heyeti, dün gerçekleştirilen sözlü savunma toplantısında, hakim durumu kötüye kullanmak iddiasıyla para cezası verilmesi kanaatini dile getirmişti.

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