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Basit usuldeysen beyanname yok

21.03.2022 - 09:40 | Son Güncelleme :
Basit usuldeysen beyanname yok | Ekonomi Haberleri

Geçen yıl basit usule tabi olan mükelleflere vergi istisnası getirildi. Gelir İdaresi Başkanlığı hazırladığı bir tebliğ taslağıyla bu istisnanın nasıl uygulanacağını tek tek anlattı.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre; geçen yıl 35 bin lira kazanç elde eden ve öteden beri basit usule tabi bir kuaför, beyan edeceği başka geliri olmadığı için beyanname vermesine gerek yok. Örneğin taksi işletmeciliği yapan bir başka mükellef 2021 yılında 45 bin lira kazanç elde etmiş olsun. Bu mükellef aynı zamanda sahibi olduğu konutundan 25 bin lira kira geliri elde etmişse, kira geliri için gelir vergisi beyannamesi verecek. Taksicilik faaliyeti gelir vergisinden istisna olduğu için beyanname vermesine gerek olmayacak.

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Terzi, berber, kuaför, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, tornacı, çay ocağı işleticisi, tamirci gibi yaklaşık 835 bin küçük esnafa geçen yıl gelir vergisi istisnası getirildi. 26 Ekim 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7338 sayılı yasayla gelir vergisi yasasında değişiklik yapıldı ve kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 1 Ocak 2021’den itibaren elde ettikleri ticari kazançları gelir vergisinden istisna tutuldu. Böylece basit usule tabi mükellefler 2021 yılı ticari kazançları üzerinden bu yıl gelir vergisi beyannamesi vermeyecek. Kendi işinde çalışan ve yıllık kira bedeli 2021 yılı için büyükşehirlerde 12 bin lira, diğer yerlerde 7 bin 600 lirayı aşmayan ve aynı yılda satın aldığı malı işledikten sonra satanlar açısından alış tutarı 150 bin lirayı, satış tutarı 240 bin lirayı aşmayan, hizmet işiyle uğraşanlardan gayrisafi iş hasılatı 76 bin lirayı geçmeyen küçük esnaflar “basit usul” kapsamında oluyor. 2022 yılı için de kira sınırı büyükşehirlerde 16 bin, diğer yerlerde 10 bin lira olarak belirlendi.

KİRA SINIRINA DİKKAT

Konuyla ilgili Gelir İdaresi tebliğ taslağında, basit usulde kalmak için kira sınırının aşılmamasına ve mükellefin mutlaka işin başında bulunması da dikkat çekildi.


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