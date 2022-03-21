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Demir çeliğe büyük darbe

21.03.2022 - 09:58
Demir çeliğe büyük darbe | Ekonomi Haberleri

Avrupa’nın en büyük demir-çelik fabrikası Azovstal, Rus bombardımanının son hedefi oldu. Ukrayna’nın kuşatma altındaki liman kenti Mariupol’da bulunan tesisin hasar alması başta Avrupa olmak üzere küresel demir-çelik tedarikini zora sokacak. Fabrika, yılda 5.3 milyon ton ham çelik üretiyordu.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Rusya-Ukrayna savaşı küresel ekonomiyi derinden sarsmaya devam ediyor. Dünyanın en büyük demir, çelik ve alüminyum üreticisi olan iki ülke arasındaki savaş, bu ürünler başta olmak üzere birçok hammaddenin üretimini zora sokuyor. Son olarak, Ukrayna’nın liman şehri Mariupol’deki Rus kuşatmasından küresel üretimi etkileyecek önemli bir haber geldi. Avrupa’nın en büyük demir-çelik fabrikası Azovstal’ın Rus bombardımanı sonrası ağır darbe aldığı belirtildi. Haberi dünyaya duyuran Ukrayna Milletvekili Lesia Vasylenko oldu. Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Vasylenko, “Avrupa’nın en büyük kimya tesislerinden biri yıkıldı. Azovstal, hasar aldı. Ukrayna için ekonomik kayıplar çok büyük. Çevre perişan oldu” açıklamasında bulundu.

ÖNLEM ALINMIŞTI

Vasylenko’nun paylaştığı videoda, Azovstal fabrikasından gri ve siyah duman sütunlarının yükseldiği ve endüstriyel bir alanda patlamalar olduğu görülüyordu. ABD’li yayın organı VOA’da yer alan habere göre, Azovstal’ın genel müdürü Enver Tskitishvili’nin ise mesajlaşma uygulaması Telegram’da hasarın boyutunu belirtmeden, “Şehre geri döneceğiz, işletmeyi yeniden inşa edeceğiz ve canlandıracağız” dediği bildirildi. Öte yandan, Rusya işgalinin başladığı 24 Şubat’ta fabrikanın daha az hasar alması için çeşitli önlemler alınmıştı. Bu kapsamda, fırınların bir bölümü kapatılarak üretime ara verilmiş ve bazı bölümler kapatılmıştı.

5.3 MİLYON KAPASİTE

Avrupa’nun en büyük demir ve çelik üretim tesisi Azovstal, Ukrayna’nın en zengin işadamı Rinat Akhmetov’un sahip olduğu Metinvest grubu çatısı altında faaliyetlerini sürdürüyor. Temelleri 1930 yılına dayanan fabrikada birçok çeşitli sektörde kullanılmak üzere döküm levha, çubuk, ray, parça gibi birçok demir-çelik ürününün yanı sıra sıvı argon ve sıvı azot gibi çeşitli endüstriyel ürünler de üretiliyor. Yıllık 5.3 milyon ton ham çelik kapasitesine sahip Azovstal’da beş adet yüksek fırın ve iki adet 350 tonluk oksijen fırını bulunuyor. Öte yandan, Ukrayna 2021’de 21.4 milyon ton ham çelik üretmişti.

TÜRKİYE’Yİ ETKİLER Mİ?

Türkiye, Rusya’dan 4.9 milyon ton, Ukrayna’dan ise 2.2 milyon ton çelik ithalatı gerçekleştiriyor. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bir, “Rusya’nın, Ukrayna’yı işgalinin Türk çelik sektörüne etkisi değerlendirildiğinde, en büyük tedarikçimiz olan bu ülkelerden Rusya ile ticaretin benzer seviyelerde devam etmesi beklenirken, Ukrayna’dan ithalatta azalmanın söz konusu olabileceği öngörülmektedir. Ancak, ithal edilen ürün gruplarının üretimi ülkemizde de gerçekleştirildiğinden bu durumun çelik sektörümüze olumsuz bir yansımasının olmayacağını değerlendiriyoruz” demişti.

PETROL DEVLERİ RUSYA’DAN ÇIKIYOR

Savaş devam ederken Rusya’ya uygulanan yaptırımlar da sürüyor. Son olarak enerji piyasasında kritik oyuncular olarak bilinen petrol mühendislik şirketleri ardı ardına Rusya’dan çekilme kararlarını açıkladı. Bloomberg HT’de yer alan habere göre, ABD’li şirket Halliburton Rusya’daki işlerini askıya aldığını açıklarken, Halliburton’ı Schlumberger ve Baker Hughes izledi. Baker Hughes CEO’su Lorenzo Simonelli Ukrayna’daki krizin bir endişe kaynağı olduğunu ve diplomatik çabaları desteklediklerini söyledi. Simonelli, bu krizden etkilenen ailelere yönelik şiddeti lanetlediklerini belirtti. Baker Hughes şirketinin toplam gelirleri içinde Rusya’nın payı yüzde 5 düzeyindeydi. Amerikan petrol sahası hizmetleri şirketi Halliburton Cuma günü yaptığı açıklamada, Moskova’nın Ukrayna’yı işgali üzerine ABD yaptırımlarına yanıt olarak Rus operasyonlarını askıya aldıklarını söylemişti.


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