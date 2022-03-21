'Rusların İsviçre’deki hesaplarını dondurun' | Ekonomi Haberleri

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından ABD ile Avrupa’nın farklı ülkelerinin parlementolarına online konferans aracılığıyla bağlanan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, son olarak İsviçre parlementosuyla görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Zelenski, İsviçre parlementosunun üyelerinden savaşın sorumlularının İsviçre’deki hesaplarının dondurulmasını istedi. Görüntülü görüşmede İsviçre parlementosuna seslenen Zelenski, Rusların Ukrayna’daki savaştan sorumlu olduğunu belirterek, varlıklı Rus vatandaşlarının, işadamı, siyasi ve askerlerin İsviçre’de bulunan tüm banka hesaplarının dondurulması gerektiğini vurguladı.

‘BUNU YAPABİLİRSİNİZ’

Konuşmasında, “Bankalarınız bu savaşı başlatanların parasını tutuyor” diyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, “Bu aynı zamanda kötülüğe karşı bir mücadeledir, böylece bu insanların mal varlıklarının, hesaplarının tamamen dondurulması söz konusu. Bu, büyük bir mücadele ve bunu yapabilirsiniz” diye konuştu. İsviçre’de yaşamaktan zevk alanları bu ayrıcalıklardan mahrum etmenin adil olacağını dile getiren Zelenski, “İsviçre bizimle olduğunda kesinlikle daha başarılıyız, Ukrayna sizinle olduğunda kesinlikle daha güçlüsünüz” ifadelerini kullandı. Zelenski, “Bu, Rus devlet aygıtı için, gücün para olduğunu düşünmeye alışmış insanlar için çok şey ifade ediyor” dedi.

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