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Bankalarda faizsiz kredi dönemi... Nasıl çekilecek? İşte detaylar...

Güncelleme Tarihi:

#Banka#Kredi#Faiz
Bankalarda faizsiz kredi dönemi... Nasıl çekilecek İşte detaylar...
Burak TAŞÇI
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 09:01

Mevduat bankaları yeni müşteri çekebilmek ve diğer bankalarla bu sayede rekabet edebilmek adına faizsiz kredi vermeye devam ediyor.

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Yüksek kredi faizi döneminde bazı bankalar faizsiz, kısa vadeli, düşük tutarlı kredi vermeye devam ediyor. Yeni müşteri kazanmak, diğer bankalarla rekabet edebilmek adına bankalar faizsiz krediyi sunuyor.

VADELER 3-6 AY ARASINDA

Faizsiz kredilerde bankalar vadeyi kısa tutuyor ve 3-6 ay arasında vadelerde krediler sunuluyor.

KİMLER KULLANMALI?

Faizsiz krediyi kredi kartı borcu bulunanların öncelikle kullanması avantajlarına olacaktır. Kredi kartı borcu 50 bin lira olan birisi asgarisini ödedikten sonra kalan kısmına faiz işleteceğine, faizsiz krediyi kullanarak tüm borcunu kapatıp 6 ay boyunca faizsiz olarak taksit taksit geri ödeme imkanına sahip olabilir.

Bunun dışında kısa vadede elde edilmek istenen ancak finansman sorunları nedeniyle ertelenen planlar yapılabilir.

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HANGİ BANKALAR FAİZSİZ KREDİ VERİYOR?

Son güncellemelerle birlikte 9 banka faizsiz kredi veriyor.

Enpara 50 bin lirayı 6 ay vadede, QNB 30 bin lirayı 3 ay vadede, Akbank 30 bin lirayı 6 ay vadede, Garanti BBVA 25 bin lirayı 6 ay vadede, 3 ay vadeli 25 bin lirayı nakit avans, Türkiye İş Bankası 25 bin lira taksitli nakit avans, 1 ay vadeli 30 bin lira ek hesap, Denizbank 3 ay vadeli 20 bin lira kredi, 3 ay vadeli 25 bin lira taksitli nakit avans, ON Dijital Bankacılık 20 bin lirayı 6 ay vadede, TEB 6 ay vadeli 30 bin lira kredi, 3 ay vadeli 25 bin lira nakit avans, Albaraka 25 bin lirayı 3 ay ertelemeli 6 ay vadeli olarak veriyor.

YAZAN TUTARLARI VERMEYEBİLİRLER

Müşteri olduktan sonra kredi ve nakit avans başvurusu yapıldığı için bankalar limitlerin tamamını kullandırmayabiliyor. Bu durumda istenmeyen tutarlar teklif edilirse hesaplarınızı anında kapatabilirsiniz ve bankalarla ilişiğinizi kesebilirsiniz.

 

 

 

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#Banka#Kredi#Faiz

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