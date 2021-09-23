  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
‹ Önceki Haber Merkez Bankası rezervleri 120,8 milyar dolar oldu Merkez Bankası rezervleri 120,8 milyar dolar oldu Sonraki Haber › Bankacılık sektörü kredi hacmi yükseldi Bankacılık sektörü kredi hacmi yükseldi

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

23.09.2021 - 17:42
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı | Ekonomi Haberleri

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 17 Eylül haftasında yaklaşık 24 milyar lira artarak 4 trilyon 119,1 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 17 Eylül ile biten haftada 23 milyar 989 milyon 269 bin lira artarak 4 trilyon 119 milyar 92 milyon 809 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,08 artarak 1 trilyon 809 milyar 199 milyon 266 bin liraya yükselirken, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,67 azalarak 2 trilyon 168 milyar 638 milyon 999 bin liraya indi.

##$HABER_1471581$##

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 265 milyar 190 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 237 milyar 297 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 17 Eylül itibarıyla 348 milyon dolarlık artış görüldü.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ MİKTARI ARTTI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,04 azalarak 692 milyar 309 milyon 364 bin lira oldu. Aynı dönemde, taksitli ticari krediler yüzde 0,24 artışla 559 milyar 254 milyon 217 bin liraya çıkarken, kredi kartları bakiyesi de yüzde 0,29 düşüşle 256 milyar 500 milyon 291 bin liraya indi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 257 milyar 301 milyon 101 bin lirası konut, 9 milyar 634 milyon 896 bin lirası taşıt ve 425 milyar 373 milyon 367 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 17 Eylül ile biten haftada 26 milyar 115 milyon 838 bin lira artarak 3 trilyon 839 milyar 415 milyon 482 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,84 artış kaydetti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8674 Değişim: 1,20%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8919
Açılış: 8,7619
10,4288 Değişim: 1,16%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4394
Açılış: 10,3091
499,22 Değişim: 1,70%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,10
Açılış: 490,90
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.