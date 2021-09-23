Bankacılık sektörü kredi hacmi yükseldi | Ekonomi Haberleri

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, 17 Eylül itibarıyla bir önceki haftaya kıyasla 27 milyar 36 milyon lira artarak 3 trilyon 961 milyar 19 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 17 Eylül haftası itibarıyla 27 milyar 36 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 933 milyar 984 milyon liradan 3 trilyon 961 milyar 19 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), 17 Eylül haftası itibarıyla 72 milyar 239 milyon lira artış kaydetti. Söz konusu haftada yüzde 1,8 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 4 trilyon 46 milyar 57 milyon lira oldu.

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TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER 603,3 MİLYAR LİRA OLDU

Tüketici kredileri tutarı, 17 Eylül ile biten haftada önceki haftaya göre 289 milyon lira azalarak 730 milyar 11 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 281 milyar 620 milyon lirası konut, 14 milyar 363 milyon lirası taşıt ve 434 milyar 28 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 723 milyon lira yükselerek 603 milyar 327 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 1,2 azalarak 181 milyar 417 milyon liraya düştü. Bireysel kredi kartı alacaklarının 75 milyar 445 milyon lirası taksitli, 105 milyar 972 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 17 Eylül haftası itibarıyla 390 milyon lira azalarak 149 milyar 423 milyon liraya geriledi. Söz konusu takipteki alacakların 116 milyar 594 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 1 milyar 757 milyon lira artarak 814 milyar 833 milyon lira oldu.

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