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Merkez Bankası rezervleri 120,8 milyar dolar oldu

23.09.2021 - 17:38
Merkez Bankası rezervleri 120,8 milyar dolar oldu | Piyasa Haberleri

TCMB toplam rezervleri 17 Eylül haftasında 645 milyon dolar artarak 120 milyar 787 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB). tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 17 Eylül'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 759 milyon dolar artışla 81 milyar 420 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 10 Eylül'de 79 milyar 661 milyon dolar seviyesindeydi.

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Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 114 milyon dolar azalarak 40 milyar 481 milyon dolardan 39 milyar 367 milyon dolara geriledi. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 17 Eylül haftasında bir önceki haftaya kıyasla 645 milyon dolar artışla 120 milyar 142 milyon dolardan 120 milyar 787 milyon dolara çıktı.


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