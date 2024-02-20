Bakanlık'tan alacak ve borç stoğu açıklaması | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, alacak stoğunun 27,9 milyar TL olduğunu söyledi.

Merkezi yönetim borç stoku 31 Ocak 2024 tarihi itibarıyla 6 trilyon 965,1 milyar TL oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, borç stokunun 2.551,5 milyar TL tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsi, 4.413,7 milyar TL tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluştu. Aynı dönemde hazine alacak stoku ise 27,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Hazine alacak stoku içerisinde en yüksek pay 10,5 milyar TL ile Mahalli İdareler’e ait oldu.

Haberin Devamı

Etiketler