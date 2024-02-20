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İngiltere Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz indirimi açıklaması

20.02.2024 - 16:56 | Son Güncelleme :
İngiltere Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz indirimi açıklaması | Ekonomi Haberleri

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey "Faiz indirimi konusunda rahatım" dedi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, faiz indirimi konusunda rahat olduğunu söyledi. Bailey, İngiltere parlamentosunun Hazine Seçim Komitesi'nden milletvekillerine verdiği demeçte, "İçinde indirim olan bir profil konusunda rahatım, ancak bu ne zaman veya ne kadar olduğunu söyleyeceğim anlamına gelmiyor" dedi.

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İngiltere artan enerji maliyetlerinin fiyatları yükseltmesi nedeniyle ouşan enflasyonla mücadele için bir dizi faiz artırımına gitmişt. İngiltere Merkez Bankası, son toplantısında faiz oranlarını üst üste dördüncü kez yüzde 5,25'te tuttu. Uzmanlar bu yıl bankanın faiz indirimine başlamasını bekliyorlar. 

 


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