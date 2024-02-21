Borsa İstanbul günü hafif düşüşle kapattı | Borsa İstanbul Haberleri

Dolar 31,0079 TL, euro ise 33,5740 TL seviyesinde. Altının gramı ise 2022 TL'den alıcı buluyor.

Borsa İstanbul 100 endeksi güne yüzde 0,5 yükselişle 9393 puandan başladı. Borsa İstanbul 100 endeksi günü ise yüzde 0,3 düşüşle 9312 puan seviyesinden kapattı.

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