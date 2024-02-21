Borsa İstanbul günü hafif düşüşle kapattı | Borsa İstanbul Haberleri

Borsa İstanbul günü hafif düşüşle kapattı
BİST 100 endeksi günü 9312 puandan kapattı.
Borsa İstanbul 100 endeksi güne yüzde 0,5 yükselişle 9393 puandan başladı. Borsa İstanbul 100 endeksi günü ise yüzde 0,3 düşüşle 9312 puan seviyesinden kapattı.
Dolar 31,0079 TL, euro ise 33,5740 TL seviyesinde. Altının gramı ise 2022 TL'den alıcı buluyor.
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- Şirketler Borsa İstanbul'un sunduğu olanakları kullanarak nasıl fon temin edebilir?
- Pay halka arzı ile borçlanma aracı ihracı arasındaki temel fark nedir?
- Halka açılan şirketler kâr payı dağıtmak zoruda mı?
- Kamuya aydınlatmada şirketler ticari sırlarını koruyabilir mi?
- Halka açılma sonrasında şirket kontrolünün kaybı söz konusu olur mu?
- Şirketlerin kendi isteği ile Borsa kotundan/kaydından çıkması mümkün mü?
- Halka arzda hangi yöntem daha çok uygulanıyor, ortak satışı mı, sermaye artırımı mı?
- Halka arzda tahsisler nasıl yapılıyor?
- Halka Arz Maliyetleri ne kadardır?