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Bakan Nebati'den ihracat rakamları değerlendirmesi

02.07.2022 - 15:28
Bakan Nebati'den ihracat rakamları değerlendirmesi | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, açıklanan ihracat rakamları ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Önümüzdeki dönemde küresel düzeyde enerji fiyatlarında görülecek normalleşme ile birlikte ihracatın bu yüksek performansı bize cari işlemler dengesinde hedeflediğimiz iyileşmenin olacağını göstermektedir" şeklinde belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rekoru ile ilgili Twitter hesabından değerlendirmede bulundu. Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemiz küresel salgın sonrası dönemde küresel tedarik zincirlerindeki değişimi en iyi şekilde değerlendirerek ihracatını artırmaya devam ediyor.

Enerji hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüksek seviyesini korumuş ve yüzde 93,4 olarak gerçekleşmiştir.

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Önümüzdeki dönemde küresel düzeyde enerji fiyatlarında görülecek normalleşme ile birlikte ihracatın bu yüksek performansı bize cari işlemler dengesinde hedeflediğimiz iyileşmenin olacağını göstermektedir."


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