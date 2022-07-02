Tüm zamanların en yüksek ihracatı | Ekonomi Haberleri

Bakan Muş, Haziran ayı dış ticaret ihracatında tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rekorunun kırıldığını duyurdu. Haziran ayında ihracat geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolar oldu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Haziran ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Muş, haziran ayında tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rekorunun kırıldığı müjdesini verirken; haziran ayında ihracatın geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolar olduğunu açıkladı ve bu rakamın tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı olduğunu belirtti.

Erzurum'da konuşan Bakan Muş şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomimizin küresel ortamdaki tüm zorluklara rağmen dengeli ve sürdürülebilir ilerleyişinin sürdüğünü söylemek mümkündür. Bilindiği üzere Türkiye ihracatta 2021 yılında yakaladığı başarıyı 2022’nin ilk 6 ayında da devam ettirmiştir. Geride bıraktığımız Haziran ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolar olmuştur.

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Memnuniyetle belirtmek isterim ki bu rakam tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır. Böylelikle 2022’nin ilk 6 ayının tamamında en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık ve 6’da 6 yaptık.

Yılın ilk 6 ayında ülkemiz toplamda 126 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiştir."

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