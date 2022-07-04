Asgari ücret artışıyla 90.6 milyar TL vergiden vazgeçildi | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada gelir vergisiyle damga vergisinin kaldırılmasıyla 57,8 milyar TL vergiden feragat edildiği duyuruldu. Açıklamada "Temmuz ayından itibaren asgari ücretin net 5.500 TL’ye çıkarılmasıyla birlikte çalışanlarımıza sağladığımız bu vergi istisnalarında da 32,8 milyar TL’lik bir artış gerçekleşerek toplam maliyeti 90,6 milyar TL’ye yükselmiştir" denildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılının başında asgari ücrette yapılan vergi düzenlemesiyle ilgili, toplamda 57.8 milyar TL’lik vergiden feragat edildiğini belirtti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “2022 yılı başında tüm ücretlilerin asgari ücrete kadar olan kısmından gelir vergisiyle damga vergisini kaldırmıştık. Bu düzenlemeyle devletimiz 49.1 milyar TL gelir vergisi, 8.7 milyar TL damga vergisi olmak üzere toplamda 57.8 milyar TL vergiden feragat etmiştir. Temmuz ayından itibaren asgari ücretin net 5 bin 500 TL'ye çıkarılmasıyla birlikte çalışanlarımıza sağladığımız bu vergi istisnalarında da 32.8 milyar TL’lik bir artış gerçekleşerek toplam maliyet 90.6 milyar TL’ye yükselmiştir. Devletimiz, istikrarlı bir şekilde büyümeye devam eden güçlü ekonomisiyle tüm bu maliyetleri rahatlıkla karşılayabilecek bir konumdadır. Dün olduğu gibi bugün de ekonomimizdeki büyümenin sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı olmasını; tabana ve tüm vatandaşlarımıza yayılmasını önemsiyor, tüm adımlarımızı bu doğrultuda atıyoruz” denildi.

ARA ARTIŞ VURGUSU

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, “Kamu çalışanlarımızın ve tüm emeklilerimizin maaşlarına yüzde 40’ın üzerinde bir enflasyon farkı, artışı zaten yapılacak. Asgari ücretlilerimizin de kayıplarını telafi etmek gerektiğini gördük. Bu bir ara artış. Asıl asgari ücret tespitini inşallah yılbaşında yeniden gerçekleştireceğiz. Diğer yandan, yılbaşında devreye aldığımız asgari ücret kadarki gelirin vergi dışı kalması uygulaması sebebiyle kamu çalışanlarına ve emeklilere bu artış ortalama 300 lira olarak yansıyacaktır. Bu artışın da faydalanacak herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum. Türkiye büyüdükçe, geliştikçe, hedeflerine doğru ilerledikçe, kazandıkça elindeki imkânları milletin her bir ferdiyle paylaşmayı sürdürecektir” ifadesini kullandı.

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