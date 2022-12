Bakan Nebati: Borsa İstanbul'da şirket sayısı 482'ye ulaştı | Ekonomi Haberleri

Bakan Nebati yapılan halka arzlara dikkat çekerek, "2022 Kasım ayı itibarıyla 33 adet şirket toplam 14,2 milyar liralık halka arz gerçekleştirmiştir. Halka arzlarla Borsa İstanbul'da işlem gören şirket sayısı 482'ye ulaştı" dedi.

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

Ülkemiz devreye aldığımız Türkiye Ekonomi modeli ile uzun vadeli hedeflerini adım adım gerçekleştirmeye devam ediyor. Sürdürülebilir büyüme için finansman ihtiyacının para piyasaları ile sermaye piyasaları arasında dengeli bir şekilde dağılması önem arz ediyor. Salgınla başlayan arz şokları ve tersine küreselleşme süreci tüm ülkeler açısından zorlu koşulları beraberinde getiriyor. Gıda ve enerji fiyatlarında beklentilerin çok ötesinde gerçekleşen fiyatlamalar neticesinde tüm dünyada maliyet kaynaklı bir enflasyonist ortam oluştu. İçinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte tüm dünyada enflasyon oranları rekor yüksek seviyelere ulaşırken, birçok ülke politika faizini artırma yoluna gitti, arka arkaya faiz artırımları dünyayı hızlı bir resesyona doğru sürüklüyor. Attığımız adımların etkilerini Ekim itibarıyla 253 milyar doları aşan ihracat ve %10,1'lik seviyesine gerileyen işsizlik rakamlarında da görmekteyiz.

Hem yatırımcıların bilinçlendirilmesi hem de sermaye piyasalarında uygun perspektifin oluşturulması için tüm paydaşlarla daha fazla iş birliği içinde olmaya önem veriyoruz.

"HEDEFİMİZ KATILIM FİNANS SİSTEMİNDE BİR ÜS HALİNE DÖNÜŞMEK"

Ülkemizin güçlü sürdürülebilir hedeflere ulaşmasına katkı sağlayacak katılım finans strateji belgesi yakın zamanda yayımlanmıştır. Katılım finans kanunu çalışmalarımızı kısa bir sürede tamamlayacağız. Bu sayede bir yandan finansal ürün yelpazemizi genişletirken bir yandan da katılım finansı sağlam zemine oturtmuş olacağız. Şirketlerimizin erken aşama kuruluş dönemlerinden büyüme ve olgunluk dönemlerinde sermaye piyasalarından en iyi şekilde faydalanmalarını arzu ediyor ve finansman modelleri oluşturuyoruz. Hedefimiz katılım finans sisteminde bir üs haline dönüşmek.

Önümüzdeki dönemde de bu ekosistemi geliştirerek sermaye piyasalarındaki derinlik ve ürün çeşitliliğini artırmaya devam edeceğiz. Darphane altın sertifikasını da malum geçtiğimiz hafta gerçekleştirerek BİST'te ihracını sağladık. 5 ton altın ile 5 milyon adet sertifika yatırımcılarımıza sunulmuştur.

"482 ŞİRKET İŞLEM GÖRÜYOR"

Bu yıl da sermaye piyasalarımız büyümesini halka arzlarla sürdürüyor. 2022 Kasım ayı itibarıyla 33 adet şirket toplam 14,2 milyar liralık halka arz gerçekleştirmiştir. Halka arzlarla Borsa İstanbul'da işlem gören şirket sayısı 482'ye ulaştı. Borsa İstanbul'un benzerlerinden pozitif ayrıştığını biliyoruz. İşlem hacminde GSYH'ya ön sıralarda yer almaktadır. İşlem hacmi borsamızın likit olduğunu gösteriyor. Borsa'da işlem gören şirketlerin nitelik ve niceliğinin artırılması önem taşıyor. İlk halka arzlar yoluyla hem de bedelli sermaye artırımlarıyla oranı ülkemizde artırmak için BİST'te işlem gören şirketlerin nitelik ve niceliğinin artırılması önem arz ediyor. Borsa İstanbul bizim bir değerimiz, mümkün olduğunca her türlü katkıyı Bakanlık ve ekonomi yönetimi olarak vermek durumundayız. Yeşil ihraçların büyüklüğü 4 milyar TL'yi aştı.

"BİST KÜRESEL ÖLÇEKTE DİKKAT ÇEKEN BİR BORSA"

Sermaye piyasaları, halka arzların yanında borçlanma araçları için de önemli bir mecra haline geldi. Borsa İstanbul küresel ölçekte dikkat çeken bir borsa. Pay piyasasındaki yatırımcı sayısı 1 milyonken son dönemde bu rakam 3,2 milyon seviyesine ulaşmıştır, daha da artacak ve daha da derinleşecek. Özellikle bireysel yatırımcılarımızın sağlıklı yatırım karar alabilmesi için finansal okur-yazarlığın öneminin farkındayız, temel önceliklerimiz arasında yer alıyor, bütüncül bir eğitim portalını hayata geçirmeyi planlıyoruz. Orta Vadeli Program'da yurt içi tasarruf oranının kamu ve özel kesim tarafından artırılarak, 2025 yılında %32,6'ya yükseltilmesini hedefliyoruz. Borsadaki yatırımcı sayısı 3,2 milyona ulaştı. Emeklilik fonlarının büyüklüğü 395 milyar TL'ye yükseldi. Yatırım fonlarına ilgi her geçen gün artmaya devam ediyor. Yatırım fonlarının büyüklüğü 565 milyar TL'ye ulaştı. Kasım itibarıyla 33 şirket toplam 14,2 milyar liralık halka arz gerçekleştirdi.

"DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR DEMEK DÜNYAYA BİR MEYDAN OKUMADIR"

Buhranlı günlerden çıkacağım iddiasıyla Türkiye'nin yerli dünyasına zihinsel gelişimine önem vermeksizin yurt dışından kaynaklarla bir şeyler yapmaya gayret ediyorlar. Hiçbirisi dikiş tutturamadı ve zarar verdi. Bizim aklımız ve bizim gücümüz, bizim insan potansiyelimiz. Finans dünyasındaki her nefer bu ülkeye her türlü katkıyı sağlar. Bu ülkenin topraklarına uygun akıllar ortaya koyacak nitelikte değerli yöneticilerimiz ve ekonomiyi iyi bilen ve okuyan insanlarımız var. Biz yepyeni şeyler söylüyoruz. Dünya 5'ten büyüktür demek dünyaya bir meydan okumadır. Türkiye Ekonomi Modeli ekonomi konusunda yepyeni şeylerin söylendiği, yerel aklın hakim olduğu ve ekonomide de meydan okumanın ortaya konduğu modeldir.

21.yüzyıl Türkiye yüzyılı, her alanda, koşuyoruz, bayraklarımızı en iyi şekilde birbirimize devrediyoruz ve biz arkamıza bakmadan hedefimize doğru kilitlenmiş durumdayız, bu ülke hepimizin. 20 yıl boyunca her krizi aşmayı başardıysak hep birlikte bu anlayışla ilerlemeye devam edeceğiz. Bizim kanatlarımız güçlü, ayaklarımız sağlam, köklerimiz sapasağlam. Yürüyoruz, koşuyoruz, başarıyoruz. Kim ne derse desin. Kış gelecek sonbahar gelecek, yaz gelecek, şöyle olacak, böyle olacak. Ağlaşıp durdular, ne oldu? Ağlaşanların sözleriyle hesap kitap yapanlar hep zarar etti. Bizim gibi inanan, güvenen umut vaat eden şeylere odaklananlar bu salondakiler ve Türkiye kazandı. Kimi ağlaya ağlaya kimi ümitlere bakarak kazanıyor ama hiç merak etmeyin her halükarda Türkiye kazanıyor. Hesabınızı kitabınızı, büyüyen Türkiye'ye göre, lider Türkiye'ye göre yapın. Yaşımız ilerliyor ama gördüğümüz şey şu, 20 yılda nereden nereye geldik. Altyapı bitti, üst yapıdaki güzellikleri yaşamanın tam zamanı. Her kurum birlik içindeki her nefer adım attıkça bu salon önemli salon, önemli kongre. Herkes işini sağlam yapsın.

