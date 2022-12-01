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KARDEMİR'in yeni CFO'su Bilal Yıldız oldu

01.12.2022 - 10:08 | Son Güncelleme :
KARDEMİR'in yeni CFO'su Bilal Yıldız oldu | Ekonomi Haberleri

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. (KARDEMİR) üst yönetiminde görev değişikliği gerçekleşti.

KARDEMİR'in CFO'su pozisyonunda bulunan Mali İşler Müdür Yardımcısı Furkan Ünal görevden alınarak yerine İç Denetim ve Risk Yönetimi Başkanı Bilal Yıldız geldi. Şirket Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan karar sonucu yeni mali işler müdürü olan Yıldız, aynı zamanda vekaleten Satın Alma Genel Müdür Yardımcısı pozisyonuna getirildi.

Kariyerine 2007 yılında Maliye Bakanlığında Vergi Müfettişi olarak başlayan Yıldız, 2019 yılına kadar Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde sırasıyla, Başbakanlık Müfettişi, Başbakanlık Başmüfettişi, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu.

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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunda görev alan Yıldız, HAVELSAN A.Ş.'de Finans ve Yatırımlardan Sorumlu Grup Müdürü ve Tarım Kredi Birlik A.Ş.'de Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı oldu.

Yıldız, KARDEMİR A.Ş.'de yaklaşık 1.5 yıldır İç Denetim Başkanı olarak görev yapıyordu.


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