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TCMB, Açık Bankacılık hizmetlerini kullanıma açtı

01.12.2022 - 11:14 | Son Güncelleme :
TCMB, Açık Bankacılık hizmetlerini kullanıma açtı | Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), liralaşma stratejisinin dijital ekonomi yol haritasının önemli bir bileşeni olan ödemeler alanı Açık Bankacılık hizmetlerini kullanıma açtı.

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, 12 Kasım 2019 tarihinde güncellenen 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 12’nci maddesinin birinci fıkrasına ödeme emri başlatma hizmeti ve ödeme hesabına ilişkin pekiştirilmiş edilmiş bilgilerin çevrim içi platformlarda sunulması hizmeti eklenerek söz konusu hizmet türleri kanun çerçevesinde ödeme hizmeti olarak tanımlandı. Ödeme Hizmetleri Veri Paylaşım Servisleri (ÖHVPS) olarak adlandırılan bu iki hizmet ile ödemeler alanındaki açık bankacılık servisleri tanımlandı.

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Düzenleme çalışmalarına paralel olarak ÖHVPS uygulama stratejisi ile detaylı teknik ve operasyonel gerekliliklerin belirlenmesi amacıyla dünyadaki en iyi uygulama örnekleri de incelenerek TCMB ve Bankalararası Kart Merkezi (BKM) iş birliği ile çalışmalar yürütüldü. Söz konusu çalışmalar sonucunda Türkiye’nin koşulları ve ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak, paydaşların hızlı entegrasyonunun sağlandığı düşük maliyetli, verimli ve etkin ödeme hizmetleri veri paylaşım servisleri deneyimi için ortak bir platform tasarlandı. Bu doğrultuda finansal hizmet kullanıcılarının birbirinden farklı ödeme hizmeti sağlayıcıları nezdindeki hesaplarını tek bir erişim noktasından yönetebileceği ve ödeme emirlerini verebileceği güvenli, verimli, etkin, düşük maliyetli ve yenilikçi iş modellerinin oluşmasına fırsat tanıyan ‘‘GEÇİT’ altyapısı tesis edildi. BKM tarafından tamamen kurum içi beşeri ve teknik kaynaklar ile geliştirilip sunulan GEÇİT, ortak ÖHVPS altyapısı olarak konumlandırıldı.

Bugün itibarıyla, testlerini ve teknik sertifikasyonlarını başarıyla tamamlamış olan altı TCMB, ‘GEÇİT’ üzerinden hesap hizmeti sağlayıcıları olarak hizmet vermeye başladı. Aynı zamanda, ÖHVPS Çalışma Grubunun gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda ÖHVPS için teknik ve operasyonel gereksinimlerin belirlendiği ÖHVSP API İlke ve Kuralları (API Standardı) belgesi hazırlanarak kamuya açık bir şekilde TCMB internet sayfasında yayınlandı.


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