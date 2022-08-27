  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • ‘Ayçiçeği stratejik bir ürün’
‹ Önceki Haber Oyun dünyasının geleceği ‘bulut’ Oyun dünyasının geleceği ‘bulut’

‘Ayçiçeği stratejik bir ürün’

27.08.2022 - 10:38
‘Ayçiçeği stratejik bir ürün’ | Ekonomi Haberleri

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ayçiçeğinin stratejik bir ürün olduğunu belirterek, “Ekim alanlarının artırılması gerekiyor. Fiyat ve alım garantisi, ayçiçeğinde ekim alanlarının artmasındaki önemli etkenler. Ayçiçeği fiyatları üreticinin yeterli gelir elde edeceği seviyede tutulmalı. Ayçiçeği Toprak Mahsulleri Ofisi vasıtasıyla devlet müdahale alımı kapsamına alınmalı” dedi.

Ayçiçeği maliyetinin önemli derecede arttığı 2022 yılında, alıcı kurumların ayçiçeği alım fiyatını; artan girdi maliyetleri, enflasyon oranı ve üretici kâr marjını dikkate alarak açıklaması gerektiğini ve ayçiçeğine bu yıl verilen fiyatın önümüzdeki sezonun ayçiçeği üretimini de etkileyeceğini belirten Bayraktar, “Hasadın başlamasıyla birlikte Birlikler tarafından fiyatlar açıklanmaya başlandı. Ancak, Birlikler tarafından açıklanan fiyat, üreticilerimizin beklentilerini karşılamadı. Ayçiçeği üretiminde istikrarın sağlanması ve maliyetleri artan üreticilerimizin yeterli gelir elde edebilmesi için açıklanan fiyatların yeniden gözden geçirilerek artırılması gerekiyor. Ayrıca diğer alım yapan Birliklerin de bir an önce fiyat açıklaması bekleniyor” değerlendirmesini yaptı.

EKİMİ TEŞVİK EDİLMELİ

Gübredeki ve mazottaki fiyat artışına dikkat çeken Bayraktar, “Yeni başladığımız hasatta, üreticimizin mağdur olmaması için ayçiçeğinde yıl sonuna kadar yüzde sıfır olarak uygulanan gümrük vergisinin hasat döneminde artırılması gerekiyor. Kriz ve savaş nedeniyle ithalat da tehlikeye girdi. Fiyatlar yükselmiş, bu gelişmeler üzerine üreticiler ayçiçeği ekimi için teşvik edilmiş ve üretilen ürünün tamamının üreticiyi mağdur etmeyecek bir şekilde değerlendirileceği yetkililer tarafından ifade edilmişti. Bu nedenle ayçiçeği üreticisi uygun bulduğu alanlara ayçiçeği ekti. Üretimini artıran üreticilerimiz alınterinin karşılığını alarak ödüllendirilmelidir. Ayçiçeğini ve ayçiçekyağını bulamadığımız ve fiyatını kontrol altına alamadığımız dönemleri unutmayalım” diye konuştu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
3.146 Değişim: 0,30% Hacim : 91.766 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 3.105 26.08.2022 Yüksek 3.188
Açılış: 3.149
18,1648 Değişim: 0,01%
Düşük 18,0479 26.08.2022 Yüksek 18,2115
Açılış: 18,1633
18,0973 Değişim: -0,21%
Düşük 18,0901 26.08.2022 Yüksek 18,3571
Açılış: 18,1356
1.015,90 Değişim: -1,12%
Düşük 1.012,76 26.08.2022 Yüksek 1.029,31
Açılış: 1.027,37
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.