‘Ayçiçeği stratejik bir ürün’ | Ekonomi Haberleri

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ayçiçeğinin stratejik bir ürün olduğunu belirterek, “Ekim alanlarının artırılması gerekiyor. Fiyat ve alım garantisi, ayçiçeğinde ekim alanlarının artmasındaki önemli etkenler. Ayçiçeği fiyatları üreticinin yeterli gelir elde edeceği seviyede tutulmalı. Ayçiçeği Toprak Mahsulleri Ofisi vasıtasıyla devlet müdahale alımı kapsamına alınmalı” dedi.

Ayçiçeği maliyetinin önemli derecede arttığı 2022 yılında, alıcı kurumların ayçiçeği alım fiyatını; artan girdi maliyetleri, enflasyon oranı ve üretici kâr marjını dikkate alarak açıklaması gerektiğini ve ayçiçeğine bu yıl verilen fiyatın önümüzdeki sezonun ayçiçeği üretimini de etkileyeceğini belirten Bayraktar, “Hasadın başlamasıyla birlikte Birlikler tarafından fiyatlar açıklanmaya başlandı. Ancak, Birlikler tarafından açıklanan fiyat, üreticilerimizin beklentilerini karşılamadı. Ayçiçeği üretiminde istikrarın sağlanması ve maliyetleri artan üreticilerimizin yeterli gelir elde edebilmesi için açıklanan fiyatların yeniden gözden geçirilerek artırılması gerekiyor. Ayrıca diğer alım yapan Birliklerin de bir an önce fiyat açıklaması bekleniyor” değerlendirmesini yaptı.

EKİMİ TEŞVİK EDİLMELİ

Gübredeki ve mazottaki fiyat artışına dikkat çeken Bayraktar, “Yeni başladığımız hasatta, üreticimizin mağdur olmaması için ayçiçeğinde yıl sonuna kadar yüzde sıfır olarak uygulanan gümrük vergisinin hasat döneminde artırılması gerekiyor. Kriz ve savaş nedeniyle ithalat da tehlikeye girdi. Fiyatlar yükselmiş, bu gelişmeler üzerine üreticiler ayçiçeği ekimi için teşvik edilmiş ve üretilen ürünün tamamının üreticiyi mağdur etmeyecek bir şekilde değerlendirileceği yetkililer tarafından ifade edilmişti. Bu nedenle ayçiçeği üreticisi uygun bulduğu alanlara ayçiçeği ekti. Üretimini artıran üreticilerimiz alınterinin karşılığını alarak ödüllendirilmelidir. Ayçiçeğini ve ayçiçekyağını bulamadığımız ve fiyatını kontrol altına alamadığımız dönemleri unutmayalım” diye konuştu.

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