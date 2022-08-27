Oyun dünyasının geleceği ‘bulut’ | Teknoloji Haberleri

Artık büyük firmalar tarafından milyon dolarlık bütçeler ile hazırlanan oyunları yüksek kaliteli grafikler ile oynamak için güçlü bir bilgisayara ihtiyacınız yok. Donanım dünyası hızlı şekilde buluta doğru evriliyor.

Hürriyet gazetesinden Volkan Yılmaz'ın haberine göre; oyun dünyasının donanımsal geleceğinde özellikle bu aralar çok ses getiren “bulut oyunculuk” yer alıyor. Bu altyapıda oyunlar sizin bilgisayarınızda değil, büyük sunucu çiftliklerinde çalıştırılıyor ve internet üzerinden düşük gecikmeler ile tarafınıza aktarılıyor. Bu altyapı sayesinde çok basit ya da eski bilgisayarlar dahi yüksek hızlı internet sağlandığı zaman bir oyun makinesi haline getirilebiliyor. Kurulan sistem cihazın gücüne bakmadığı için bulut oyunculuk sürece akıllı telefon ve tabletleri de dahil ediyor. Bilgisayarlar ve oyun konsolları için hazırlanan büyük oyunlar, bulut üzerinden telefonlar ya da tabletler üzerinden iyi şekilde oynanabiliyor. Bu konuda akıllı televizyonlar da unutulmuyor. Geçtiğimiz ay büyük bir adım atan televizyon pazarının liderlerinden Samsung, 2022 model akıllı televizyon modellerini bir bulut oyun merkezi haline getirdi. Gaming Hub kapsamında bir güncelleme gerçekleştiren şirket, yeni nesil televizyonlarına “Google Stadia, Xbox Cloud Gaming, Nvidia GeForce Now ve Amazon Luna” gibi bulut oyun servislerinin uygulamalarını ekledi. Bu sayede kişiler direkt olarak televizyonlarına bir oyun kumandası bağlayarak buluttan aktarılan oyunları oynayabiliyor, ayrı bir oyun bilgisayarına ya da oyun konsoluna olan ihtiyaçları bitiyor.

ABONELİKLE ALINIYOR

Bulut oyunculuk alanında şu an yukarıda da saydığımız gibi birçok farklı servis bulunuyor. Bu aylık, üç aylık ya da yıllık abonelikler ile satın alınabilen servisler sayesinde kişiler satın aldıkları oyunları çok basit cihazlarda dahi yüksek çözünürlükte oynayabiliyor. Burada hazır kütüphaneler sunan firmalar da bulunuyor. Örneğin Xbox Cloud Gaming tarafında Game Pass’teki tüm oyunlar tek tek satın alma gereksinimi olmadan bulut üzerinden oynanabiliyor. Alanın öncüleri olan Google Stadia, Xbox Cloud Gaming, Nvidia GeForce Now ve Amazon Luna arasında Türkiye’ye açık olan tek servis ise “GeForce Now”. Türkiye’de Turkcell üzerinden “Game+” adı altında sunulan servis, 60 fps’de 720p çözünürlük için 15 Mbps, 60 fps’de 1080p çözünürlük içinse 25 Mbps hız gereksinimi ile rahatlıkla kullanılabiliyor. Aylık 80 TL fiyatı olan ve Türkiye’deki sunucular ile düşük gecikmeli olarak çalışan hizmet, güçlü bir interneti olan ancak fiyatlar çok yüksek olduğundan güçlü bir bilgisayar ya da oyun konsolu satın alamayan Türkiye’deki oyuncuları genel olarak memnun ediyor.

YENİ DONANIM SEKTÖRÜ

Bulut oyunculuk, bilgisayar ve konsolları kenara iterken yeni bir donanım sektörü de oluşturuyor. Kişiler özellikle akıllı telefonlarında daha iyi bir bulut oyun deneyimi elde etmek adına farklı kontrolcülere daha önce hiç olmadığı kadar para harcıyor. Bu kontrolcüler telefonları adeta bir portatif oyun konsolu haline getiriyor. Aynı zamanda alana yönelik bazı başka gelecek planları da yapılıyor. Örneğin kısa süre önce Logitech ve Tencent Games firmaları bir araya geldi ve yıl sonunda bulut temelli oyuna odaklanan bir taşınabilir oyun konsolu satışa sunacaklarını duyurdu. Bulut oyunculuğa yönelik talebi karşılamak adına ciddi sunucu yatırımları gerçekleştiren firmalar, yakın zaman içerisinde bilgisayar ve konsol pazarını bırakmayacaklar ancak bulut oyunculuk sayesinde hem daha fazla oyuncuya ulaşacaklar hem de kişileri oyunların içerisinde daha uzun süreler boyunca tutacaklar. 5G gibi yüksek hızlı bağlantı teknolojileri sayesinde kişiler büyük bütçeli devasa oyunları gittikleri her yere götürebilecek.

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