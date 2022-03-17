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Avrupa otomobil pazarı yüzde 5,4 daraldı

17.03.2022 - 12:31 | Son Güncelleme :
Avrupa otomobil pazarı yüzde 5,4 daraldı | Ekonomi Haberleri

Avrupa otomobil pazarı 2022 Şubat ayında yıllık yüzde 5,4 azalarak toplam 804 bin 28 adet seviyesinde gerçekleşti.

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarında 2022 Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 azalarak toplam 804 bin 28 adet seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılı Şubat ayında Avrupa otomobil pazarı 850 bin 33 adet olmuştu. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Avrupa otomobil pazarı Şubat ayı değerlendirmesini paylaştı. Rapora göre, otomobil satışları 2022 Ocak-Şubat döneminde yüzde 3,9 azaldı. Otomobil pazarı 2022 Ocak-Şubat döneminde 2021 yılı aynı dönemine göre yüzde 3,9 azalarak toplam 1 milyon 626 bin 350 adet seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılı aynı döneminde otomobil pazarı 1 milyon 692 bin 703 adet olmuştu.

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2022 Şubat ayı sonunda Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,8 azalış ve 66 bin 661 adet ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. ülke olarak yer aldı. Avrupa otomobil pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde; AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2022 Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 23,8 ile Norveç, yüzde 22,9 ile Finlandiya ve yüzde 22,6 ile İtalya oldu. Geçen yılın aynı ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar ise sırasıyla yüzde 47,3 ile İzlanda, yüzde 39,2 ile Portekiz ve yüzde 27,8 ile Yunanistan oldu.

2022 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine düşüş yaşanan pazarlar sırasıyla yüzde 23,3 ile Norveç, yüzde 21,1 ile İtalya ve yüzde 19,2 ile Finlandiya oldu. Ocak-Şubat döneminde en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 50 ile İzlanda, yüzde 39,2 ile Romanya ve yüzde 32,6 ile Slovakya oldu.


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